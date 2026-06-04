Стиль жизни Садоводство и огород

Нужно ли окучить огурцы: секреты ухода за корнями для большого урожая

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 июня 2026, 18:15 3 мин.
Как правильно окучивать огурцы на огороде
Фото Pexels

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