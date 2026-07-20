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Как правильно выбрать школьный рюкзак: советы для родителей

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 июля 2026, 19:06 3 мин.
Школьный рюкзак: как выбрать качественную и удобную модель для ребенка
Фото Pexels

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