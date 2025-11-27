Учеников в школах становится меньше: сколько детей учится в Украине в 2025 году

В Украине значительно уменьшилось количество школьников, которые сейчас учатся в школах. Если сравнивать с прошлым годом, то учащихся в заведениях детей стало на 400 тысяч меньше.

Читай в материале сколько детей сейчас учится в школах и какие изменения готовят в МОН.

Сколько детей учится в школах по состоянию на 2025 год

Во время образовательной конференции заместитель министра образования Андрей Сташков отметил, что согласно статистике, по состоянию на 1 ноября, в Украине ходят в школу 3 миллиона 600 тысяч детей.

Это на 400 тысяч меньше, чем в прошлом учебном году. Так что субвенция будет рассчитываться именно на такое (меньшее) количество учащихся

, — отметил заместитель.

Стоит отметить, что первоклассников в этом году также меньше — 252 тысяч по сравнению с прошлогодним количеством в размере 314 тысяч. Среди причин — низкий уровень рождаемости, а также массовый выезд людей за границу.

Также в министерстве планируют скорректировать расчетную наполняемость классов — среднее значение количества учащихся в классе для определенной административной единицы — которую не пересматривали с 2022 года.

Кроме этого, как отметил Сташков, планируется расчет средств, используемых для организации обучения учащихся по индивидуальной программе, отдельно — потому, что таких учеников сейчас более 200 тысяч человек.

