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Стоимость обучения в вузах Украины 2026: где дороже всего, а где дешевле всего

Ольга Петухова, редактор сайта 05 июня 2026, 16:00 4 мин.
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Фото Pexels

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