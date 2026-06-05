Стоимость обучения в вузах Украины 2026: где дороже всего, а где дешевле всего

Итак, какова теперь стоимость обучения в вузах Украины 2026 — в материале.

Цена на обучение 2026 в престижных вузах Киева

Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского — контракт на бакалавриате в 2026 году стоит от 36 000 до 54 100 грн в год. Самыми дорогими остаются компьютерные науки и кибербезопасность.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — официальные цены на большинство программ 2026/27 ещё публикуются, но по оценкам образовательных порталов, популярные специальности вроде права, международных отношений, ИТ и экономики могут стоить около 50–85 тыс. грн в год.

Национальный университет Киево-Могилянская академия — традиционно входит в число самых дорогих государственных университетов Украины. Стоимость обучения на популярных программах часто превышает 60–80 тыс. грн в год.

Но существуют и более бюджетные варианты. Например, стоимость контрактного обучения на бакалавриате в Национальном авиационном университете колеблется примерно от 24 до 40 тысяч гривен в год. Самыми дорогими являются авиационные и ИТ-специальности, тогда как гуманитарные направления обычно обходятся дешевле.

В Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины готовят специалистов по ветеринарии, пищевым технологиям, экологии и агробизнесу, и он остаётся одним из самых доступных по стоимости в Киеве. Цена контрактного обучения здесь составляет примерно от 22 500 до 39 700 гривен в год.

А Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова можно считать одним из самых доступных в столице: контрактное обучение стоит примерно от 16 200 до 40 200 гривен в год.

Стоимость высшего образования в Украине 2026: Львов

Национальный университет Львовская политехника — один из самых востребованных вузов страны. В 2026 году обучение на технических и ИТ-направлениях стоит преимущественно 48–58 тыс. грн в год, экономика и менеджмент — 34–42 тыс. грн. Самые дорогие специальности здесь уже приблизились к 70–90 тыс. грн в год. Например, программы по искусственному интеллекту и инженерии программного обеспечения входят в число самых дорогих.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — по данным образовательных обзоров 2026 года, отдельные ИТ-направления уже стоят около 86 тыс. грн в год. Дорого также обходятся международные отношения (70–86 тыс.), право (75–86 тыс.) и журналистика (65–69 тыс.). Более доступными остаются технические, естественные и педагогические специальности — здесь цены стартуют от 35–52 тысяч гривен в год.

Стоимость обучения в вузах 2026: Харьков

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина уже утвердил стоимость контрактного обучения на 2026/27 год отдельным приказом ректора. Точные суммы зависят от специальности, но университет относится к числу самых дорогих и престижных вузов Восточной Украины.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники традиционно остаётся одним из лидеров в сфере ИТ и кибербезопасности, а стоимость контракта обычно сопоставима с КПИ и Львовской политехникой.

Почему растёт стоимость обучения в университете

Рост стоимости обучения частично объясняется повышением зарплат преподавателям: с 1 января 2026 года их увеличили примерно на 30%, а с 1 марта ожидалась ещё 20% надбавка. А также затратами на энергообеспечение, отопление и т.д. Это автоматически повышает себестоимость обучения, которую вузы закладывают в контрактные цены.

В то же время государство увеличило финансирование примерно на 10% для отдельных уязвимых университетов, в частности перемещённых из прифронтовых регионов. Но эти средства не учитываются при расчёте стоимости обучения, поэтому на цену контракта это существенно не влияет.

Источники: Education.ua, Тykyiv, Wz.lviv.ua.

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