Для тебя Образование

Почему образование сегодня — вопрос национальной безопасности

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 июля 2026, 14:29 4 мин.
Университеты во время войны: как образование формирует будущее Украины

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