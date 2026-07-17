Почему образование сегодня — вопрос национальной безопасности

Устойчивость страны во время войны чаще всего связывают с технологиями, производством или оборонной промышленностью. Значительно реже — с университетами. Именно поэтому одна из дискуссий Дней идей, которые 11–12 июля Аспен Институт Киев провел в Харькове, сместила фокус с того, что помогает выстоять сегодня, на то, что будет определять силу страны через десять или двадцать лет.

Мероприятие провел Аспен Институт Киев при неизменной поддержке Егора Гребенникова. В этом году темой стала трансформация города: как перейти от логики выживания к логике развития, не потеряв своей идентичности.

Разговор об образовании очень быстро перестал быть разговором об университетах как об отдельной сфере. На самом деле он был о человеческом капитале — людях, которые будут создавать новые технологии, проектировать критическую инфраструктуру, лечить раненых, работать в оборонной промышленности, развивать бизнес и строить государственные институты после войны. Другими словами — о тех, от кого будет зависеть будущее Украины.

Именно так предложила смотреть на роль технического образования президент Национального авиационного университета Ксения Семенова:

Мы полностью переосмысливаем свою задачу как университет. Единственная разумная работа технического университета во время войны — это готовить инженерные кадры для победы в войне и для восстановления.

По ее словам, война кардинально изменила роль университетов. Они больше не могут работать по инерции или оставаться чрезмерно зарегулированными.

Образование должно быть достаточно гибким, чтобы отвечать на вызовы, которые меняются быстрее, чем учебные программы. Именно поэтому университеты все активнее сотрудничают с бизнесом, оборонной сферой, международными партнерами и пересматривают собственные модели управления.

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Эта мысль особенно ярко прозвучала в Харькове — городе, где университеты переживают войну как ежедневную реальность.

Ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Татьяна Кагановская вспомнила первые месяцы полномасштабного вторжения, когда университет получил многочисленные разрушения:

Мы остались без зданий, но с сообществом.

В этой фразе — не только история одного университета, но и опыт самого Харькова. Именно люди позволяют институтам продолжать работать, даже когда разрушается материальная основа.

В то же время, по словам Кагановской, устойчивость нельзя сводить только к способности пережить кризис.

Устойчивость — это не просто оправиться после очередного взрыва и пойти работать. Это иметь перспективу развития, стратегическое видение и сильную команду.

Эта мысль стала естественным продолжением предыдущей дискуссии о будущем Харькова. Ведь развитие города невозможно без людей, которые не просто остаются, а готовы создавать новые знания, исследования и решения.

Именно поэтому разговор закономерно перешел к вопросу талантов. Соучредитель благотворительного фонда Поверь в себя, член Наблюдательного совета Национального университета Киево-Могилянская академия Ирина Иванчик сформулировала, пожалуй, самый сильный тезис всей панели.

Дроны и ракеты делают талантливые люди. Хороший преподаватель, профессор, ученый может воспитать плеяду таких талантов.

Эти слова стали напоминанием о простой причинно-следственной логике, которую легко потерять из виду во время войны. Сначала появляется талантливый человек. Затем — преподаватели, которые помогают ему раскрыть потенциал.

Потом — университет, способный дать современные знания, лаборатории, среду для исследований и развития. И только после этого появляются технологии, инновации, инженерные решения или новые оборонные разработки.

Поддержка образования не является альтернативой поддержке обороны. Она является ее необходимой предпосылкой.

Говоря о будущем университетов, участницы дискуссии неоднократно возвращались к теме открытости. Речь шла о профессиональных наблюдательных советах, большей автономии, партнерстве с бизнесом, современных моделях управления, которые помогают университетам быстрее принимать решения и адаптироваться к новым вызовам.

Все эти изменения имеют общую цель — сделать университеты сильнее и способными готовить специалистов для страны, которая воюет и одновременно думает о будущем.

Главной темой дискуссии было не образование само по себе, а горизонт планирования. Пока война заставляет ежедневно реагировать на новые вызовы, университеты работают с перспективой в десять, двадцать или даже тридцать лет.

Инженер, который сегодня поступает в университет, через несколько лет будет проектировать критическую инфраструктуру. Молодой ученый будет создавать технологии, от которых будет зависеть конкурентоспособность страны.

Именно поэтому образование — это не тема “после победы”. Это решение, которое страна принимает уже сегодня. Потому что без современных университетов некому будет создавать новые технологии, развивать экономику, укреплять обороноспособность и восстанавливать Украину. И в этом смысле инвестиции в образование — это инвестиции в национальную безопасность.

Фото: Аспен Институт Киев

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