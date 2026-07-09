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Погода на август 2026 в Харькове: задержится ли летнее тепло

Ольга Петухова, редактор сайта 09 июля 2026, 13:00 3 мин.
погода в харькове в августе 2026
Фото Pexels

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