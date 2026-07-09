Погода на август 2026 в Харькове: задержится ли летнее тепло

В Харькове в этом году этот месяц подарит много солнечных и тёплых дней, а в конце постепенно сменит жару на предосеннюю свежесть.
Прогноз погоды на август 2026 в Харькове
Погода в Харькове в августе 2026 года обещает быть преимущественно тёплой и комфортной, без продолжительных периодов изнуряющей жары.
Большинство дней ожидается солнечная и малооблачная погода, а кратковременные дожди не испортят настроение и пойдут на пользу природе.
Дневная температура удержится в пределах +26…+31°C, а ночью воздух будет остывать до +12…+19°C.
В конце месяца станет значительно свежее — приближается осень.
Погода на август 2026 в Харькове: первая декада с 1 по 10 число
Первая декада начнётся с настоящего летнего тепла. В первые дни столбики термометров покажут +26…+30°C, а самым тёплым станет 6 августа, когда воздух прогреется до +31°C.
Ночные температуры будут держаться в пределах от +16 до +19°C, и это комфортно после жаркого дня. Осадков почти не прогнозируется, лишь отдельные дни принесут небольшую облачность.
Погода на август 2026 в Харькове: вторая декада с 11 по 20 число
Вторая декада будет более переменчивой. В её начале дневная температура немного снизится до +23…+28°C из-за кратковременного дождя 13 августа.
Но уже через несколько дней лето вернёт свои позиции: 16–20 августа воздух снова прогреется до +30…+31°C.
Дожди ожидаются также 15, 16 и 17 августа, однако они не будут продолжительными и не вызовут резкого похолодания. Ночью сохранится приятная температура в пределах +15…+18°C.
Какая будет погода в августе 2026 в Харькове: третья декада с 21 по 31 число
Третья декада принесёт больше свежести. После нескольких тёплых дней с температурой +29…+30°C погода станет более прохладной.
Снижение температуры прогнозируют 24, 28 и 30 августа, когда днём ожидается всего +21…+26°C.
Именно на завершение месяца придётся больше всего дождливых дней, из-за чего снизятся и ночные температуры — до +12…+15°C. Но солнечных дней всё равно будет больше, чем пасмурных.
Планируй свой август для дел и отдыха с учётом долгосрочного прогноза погоды, но не забывай, что самые точные данные стоит проверять за неделю.
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