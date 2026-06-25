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Центральный Парк в Харькове: история рекреационной зоны города и деятельность во время войны

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 25 июня 2026, 21:00 4 мин.
центральный парк харьков

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