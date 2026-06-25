Центральный Парк в Харькове: история рекреационной зоны города и деятельность во время войны

Центральный парк Харькова — главная зеленая жемчужина и ведущий заповедник отдыха города — за более чем столетие своего существования прошел путь от пригородной аллеи для конных прогулок до одной из лучших рекреационных локаций Украины.

Читай об истории этого парка, его развитии и где он находится в нашем материале.

Центральный Парк в Харькове: история возникновения и развития

Заложенный в 1893-1895 годах на средства и при участии местных жителей, парк создавался по образцу знаменитого Булонского леса во Франции.

Официально открытая в 1907 году локация получила название Николаевский парк, а ее площадь выросла почти в 2,5 раза от первоначального плана.

В советское время объект претерпел несколько переименований: в 1919 году он стал Коммунальным, а в конце 1930-х годов — Центральным парком культуры и отдыха имени Максима Горького.

Перед началом Второй мировой войны территория разросла до 130 гектаров, обогатившись первой в Украине детской железной дорогой, кинотеатром, парашютной башней и Зеленым театром.

Нацистская оккупация нанесла парку огромный ущерб, в частности была уничтожена единственная в Украине кедровая роща, однако уже в послевоенные годы здесь высадили много новых деревьев, построили величественную входную колоннаду, а в 1971 году запустили подвесную канатную дорогу длиной 1387 метров через сев.

Центральный парк: на что посмотреть в рекреационной зоне

Новая страница в истории парка началась после масштабной глобальной реконструкции 2011-2012 годов, в рамках которой эксперты полностью обновили аттракционы и зонировали территорию на несколько тематических локаций: Детский, Французский, Ретро и Экстрим-парки, а также Средневековую площадь.

Визитами локации стали самое высокое в Украине 55-метровое Колесо обзора, американские горки, Дом ужасов и Сказочный дом.

За современную концепцию объект удостоился престижной международной премии Golden Pony Awards-2013. Символом обновленной зоны отдыха стал памятник белочке на входе, подчеркивающий многолетнюю городскую традицию кормления этих животных.

В 2023 году решением Харьковского городского совета в рамках деколонизации по названию было окончательно убрано имя российского писателя Максима Горького, и объект получил официальное наименование – Центральный парк.

Центральный парк в Харькове во время войны

С началом полномасштабного российского вторжения инфраструктура Центрального парка потерпела серьезные удары из-за регулярных вражеских артиллерийских обстрелов и ракетных атак оккупантов.

На территории зафиксировано более 70 попаданий, в результате которых существенно пострадали более 1500 деревьев и кустов, а также получили повреждения 23 аттракциона.

По словам директора коммунального предприятия Дмитрия Поздеева, штат предприятия сократился до 415 человек, которые сфокусированы на консервации, содержании комплекса, уборке аварийных насаждений и уходе за зелеными зонами.

Большинство следов обстрелов, в том числе воронки на дорожках и поврежденные газоны, уже ликвидированы. Однако измельченные обломками бронзовые скульптуры намеренно оставили без ремонта — в будущем их планируют интегрировать в масштабный проект мемориализации войны.

Сейчас большие коммунальные аттракционы полностью остановлены, а территория функционирует исключительно как тихое место для прогулок горожан и гостей Харькова.

На территории также продолжают действовать строгие правила внутреннего порядка: за исключением одной специальной контактной лужайки за Озером, где до войны проходили киновечера, ходить и лежать на парковых газонах строго запрещено.

Дополнительной экологической проблемой для парка, как и для многих лесных массивов Украины и Европы, остается массовое усыхание хвойных деревьев, обусловленное климатическими изменениями, длительной засухой и распространением вредителей.

Где находится Центральный пак Харькова

Центральный парк расположен по адресу: улица Сумская, 81. Он занимает огромную площадь к северу от исторического центра города, а его территория ограничена:

с юга — по улице Веснина;

с востока — улицей Сумской (главная улица, ведущая в парк);

с запада — рогом Динамовской и Европейской улиц;

с севера — лесопарковой зоной и частным сектором.

Добраться туда можно общественным транспортом, следующим по улице Сумской в ​​сторону Лесопарка, или подняться пешком от станции метро Университет или Ярослава Мудрого.

Фото: БудОгляд.

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