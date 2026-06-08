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Все о парке Фельдмана в Харькове: полная история, адрес и советы, как доехать до локации

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 июня 2026, 19:00 3 мин.
Парк Фельдмана в Харькове снова принимает гостей

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