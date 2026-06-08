Все о парке Фельдмана в Харькове: полная история, адрес и советы, как доехать до локации

Современный ритм мегаполиса часто изматывает, и даже самые ярые сторонники городского комфорта рано или поздно чувствуют потребность перезагрузиться среди зелени и пения птиц. Для харьковчан и гостей города таким островком спокойствия стал известный на всю страну проект.

Парк Фельдмана — это не просто зоопарк, а масштабная благотворительная инициатива Фонда Александра Фельдмана, объединившая рекреацию, образование и защиту животных.

Парк Фельдмана Харьков: история основания и трансформации

Если заглянуть в прошлое, то парк Фельдмана история которого началась летом 2013 года, прошел интереснейший путь.

Официальной датой создания считается 20 июня 2013-го. Интересный факт: изначально локация имела лаконичное название Экопарк.

Однако уже через три месяца, в августе того же года, областной совет официально закрепил название, которое мы знаем сегодня — Фельдман-Экопарк.

На территории площадью более 140 гектаров удалось создать уникальное пространство, где дети могли контактировать с животными, а ученые — заниматься сохранением редких видов.

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Испытание войной: трагедия 2022 года

Самые тяжелые времена для экопарка наступили в феврале 2022-го. Расположение на северной окраине города сделало его уязвимой целью. Постоянные обстрелы превратили цветущий сад в зону бедствия.

Весь мир облетели болезненные кадры эвакуации львов и тигров под огнем, когда волонтеры и сотрудники, рискуя жизнью, спасали каждую живую душу. К сожалению, часть животных спасти не удалось, а инфраструктура получила критические разрушения.

Парк Фельдмана в Харькове в 2024–2025 годах

Вопреки всем прогнозам, парк Фельдмана в Харькове не прекратил своего существования. Благодаря донатам и поддержке неравнодушных, уже в июне 2023 года открылась знаменитая Долина альпака. По состоянию на 2024 и 2025 годы восстановление идет полным ходом.

Жизнь продолжается: у обитателей парка рождается потомство, а коллекция пополняется новыми видами. К примеру, в августе 2025 года из Киевской области сюда переехала целая семья из шести африканских страусов. Эти величественные птицы уже освоились в своих вольерах и стали новыми любимцами публики.

Если ты решил воочию увидеть обновленную локацию, вам понадобятся актуальные данные:

Парк Фельдмана Харьков адреса: Дергачевский район, поселок Лесное, ул. Киевское шоссе, 12.

Многих интересует вопрос: как доехать к парку Фельдмана в Харькове? Обычно в мирное время от станций метро Героев Труда и Госпром курсировали бесплатные фирменные автобусы.

На данный момент актуальное расписание стоит уточнять на официальных страницах парка, так как оно может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью. На собственном авто добраться проще всего — направляйтесь по Белгородскому шоссе в сторону выезда из города.

Парк Фельдмана в Харькове сегодня — это больше, чем место для прогулок. Это доказательство того, что жизнь всегда побеждает разрушение. Обязательно загляните сюда, чтобы почувствовать эту особенную атмосферу и поддержать возрождение украинской природы.

Главное фото: Фельдман Экопарк.

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