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Все про парк Фельдмана в Харкові: повна історія, адреса та поради, як доїхати до локації

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Червня 2026, 19:00 3 хв.
Парк Фельдмана в Харкові знову приймає гостей

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