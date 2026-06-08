Все про парк Фельдмана в Харкові: повна історія, адреса та поради, як доїхати до локації

Сучасний ритм мегаполіса часто виснажує, і навіть найпалкіші прихильники міського комфорту рано чи пізно відчувають потребу перезавантажитись серед зелені та співу птахів. Для харків’ян та гостей міста таким острівцем спокою став відомий на всю країну проєкт.

Парк Фельдмана — це не просто зоопарк, а масштабна благодійна ініціатива Фонду Олександра Фельдмана, що об’єднала рекреацію, освіту та захист тварин.

Парк Фельдмана Харків: історія заснування та трансформації

Якщо зануритися в минуле, то історія парку Фельдмана розпочалася влітку 2013 року, пройшов цікавий шлях. Офіційною датою створення вважається 20 червня 2013-го. Цікавий факт: спочатку локація мала лаконічну назву Екопарк.

Проте вже за три місяці, у серпні того ж року, обласна рада офіційно закріпила назву, яку ми знаємо сьогодні — Фельдман-Екопарк.

На території у понад 140 гектарів вдалося створити унікальний простір, де діти могли контактувати з тваринами, а науковці — займатися збереженням рідкісних видів.

Випробування війною: трагедія 2022 року

Найважчі часи для екопарку настали у лютому 2022-го. Розташування на північній околиці міста зробило його вразливою ціллю. Постійні обстріли перетворили квітучий сад на зону лиха.

Світ облетіли болючі кадри евакуації левів та тигрів під вогнем, коли волонтери та працівники, ризикуючи життям, рятували кожну живу душу. На жаль, частину тварин врятувати не вдалося, а інфраструктура зазнала критичних руйнувань.

Попри всі прогнози, парк Фельдмана не припинив існування. Завдяки донатам та підтримці небайдужих, вже у червні 2023 року відкрилася славнозвісна Долина альпак. Станом на 2024 та 2025 роки відновлення йде повним ходом.

Життя триває: у мешканців парку народжується малеча, а колекція поповнюється новими видами. Наприклад, у серпні 2025 року з Київщини сюди переїхала ціла родина з шести африканських страусів. Ці величні птахи вже освоїлися у своїх вольєрах і стали новими улюбленцями публіки.

Якщо ти вирішив на власні очі побачити оновлену локацію, вам знадобиться актуальна інформація:

Парк Фельдмана Харків адреса: Дергачівський район, селище Лісне, вул. Київське шосе, 12.

Багатьох цікавить питання, як доїхати до парку Фельдмана? Зазвичай у мирний час від станцій метро Героїв Праці та Держпром курсували безкоштовні фірмові автобуси.

Наразі актуальний розклад варто уточнювати на офіційних сторінках парку, оскільки він може змінюватися залежно від безпекової ситуації. Власним авто дістатися найпростіше — рушайте по Бєлгородському шосе у бік виїзду з міста.

Парк Фельдмана в Харкові сьогодні — це більше, ніж місце для прогулянок. Це доказ того, що життя завжди перемагає руйнування. Обов’язково завітайте сюди, щоб відчути цю особливу атмосферу та підтримати відродження української природи.

Головне фото: Фельдман екопарк.

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