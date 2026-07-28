Стрілянина на Буковині 28 липня: чоловік поранив поліцейських і зник у лісі

Ранок 28 липня у селі Їжівці Чернівецького району видався кривавим. Під час проведення слідчих дій 54-річний місцевий мешканець влаштував справжню засідку для правоохоронців, відкривши вогонь на ураження.

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Близько 07:45 поліцейські прибули до будинку підозрюваного. Слідчі дії проводилися в межах справи про незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ). Проте замість того, щоб співпрацювати, господар зустрів гостей пострілами.

Чоловік кілька разів вистрелив із мисливської рушниці у бік поліцейських, після чого, скориставшись моментом, втік у бік найближчого лісу.

Внаслідок зухвалого нападу двоє офіцерів отримали поранення. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів, їм надають усю необхідну допомогу. Інформація про тяжкість поранень поки уточнюється, проте загрози життю, за попередніми даними, немає.

Стало відомо, що поліцейські розшукують Міглея Валерія Миколайовича, 19 листопада 1971 року народження, жителя села Їжівці Чернівецького району.

Прикмети розшукуваного: середнього зросту, середньої тілобудови, був одягнений у чорну футболку та темне взуття.

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Ситуація в області напружена. Щоб затримати озброєного чоловіка, керівництво поліції ввело спеціальну поліцейську операцію. На пошуки нападника кинуті всі наявні сили: спецпризначенці, оперативники та патрульні загони.

Правоохоронці звертаються до мешканців Чернівецької області із застереженням:

Поліція звертається до громадян із проханням бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації про місцеперебування розшукуваного негайно повідомити на спецлінію 102 або до чергової частини відділення поліції №1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції за номером 066-511-13-49.

За наявною інформацією, чоловік може бути озброєний та становити небезпеку. Тривають невідкладні слідчі та оперативно-розшукові заходи.

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