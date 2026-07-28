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Стрілянина на Буковині 28 липня: чоловік поранив поліцейських і зник у лісі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 28 Липня 2026, 11:00 2 хв.
Напад на поліцію в Їжівцях: введено спецоперацію
Фото Pexels

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