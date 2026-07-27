День медика 2026 в Україні: коли можна висловити шану і вдячність

День медика або інша назва свята — День медичного працівника — це щорічне свято, яке має нову дату святкування, відповідно до указу президента України. Його відзначатимуть у липні. Читай у нашому матеріалі, коли День медика 2026 в Україні — про дату і значення свята.

День медика 2026 в Україні: дата святкування та історія свята

Щороку День медика в Україні відзначатимуть 27 липня. Раніше свято припадало на третю неділю червня. 13 червня Володимир Зеленський підписав новий указ про зміну дати святкування Дня медика. Вона збігається з Днем святого Пантелеймона — покровителя всіх, хто гоїть тілесні й душевні рани.

В цей день насамперед вітають лікарів, парамедиків, фельдшерів, медичних сестер та братів. Свято відзначають і ті, хто працює у сфері охорони здоров’я — медичні інженери, біологи та хіміки, лаборанти тощо.

Але сьогодні це свято — не про стандартні привітання та чергові квіти в кабінетах. Під час повномасштабної війни День медика перетворився на день пошани тихих героїв, які тримають наш другий фронт.

Бойові медики та евакуаційні бригади витягають поранених воїнів просто з-під вогню. Для них відлік іде на хвилини, а ціна помилки — людське життя.

У тилових міських лікарнях хірурги проводять складні багатогодинні втручання під звуки сирен, під час відключень світла та під загрозою прильотів.

На жаль, медична інфраструктура часто стає ціллю для ворога. Тримати стрій і продовжувати рятувати людей у таких умовах — це надлюдська мужність.

Медичний працівник сьогодні — це і військовий у бронежилеті з медичним рюкзаком, і цивільний лікар у білому халаті, який працює без сну.

Тож день медика в Україні — це день вдячності за кожен врятований пульс та день пам’яті про тих, хто віддав власне життя ради порятунку інших.

Читай також в нашому іншому матеріалі: Лікар онлайн — як перевірити ліцензію та чи законно отримувати рецепт у Zoom.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!