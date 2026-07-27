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День медика 2026 в Україні: коли можна висловити шану і вдячність

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 27 Липня 2026, 11:15 2 хв.
день медика в україні 2026
Фото Pexels

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