У супермаркетах України спорожніли полиці: що відбувається з постачанням продуктів

Після російських ударів по продовольчих складах і логістичних центрах частина полиць у деяких супермаркетах залишилася порожньою. Торговельні мережі змушені перебудовувати логістику та шукати нові маршрути постачання товарів.

Про ситуацію з постачанням продуктів і те, як війна впливає на звичний процес закупівель, пише The Guardian.

Логістичні центри яких торговельних мереж постраждали

Про зміни у магазинах розповідають і самі покупці. 54-річна Ірина Месянжинова купує продукти в супермаркеті ATB у Броварах. Неподалік розташовані склади, які постраждали внаслідок російських атак.

Жінка не намагається скуповувати все, що є в магазині. За її словами, запасатися продуктами, які швидко псуються, немає сенсу.

У мене є трохи додаткових продуктів, таких як вівсяна каша, але для решти — овочів, фруктів — навіщо мені їх купувати? Вони просто згниють.

Месянжинова каже, що наразі воліє вирішувати поточні проблеми, а не намагатися передбачити, що станеться найближчим часом.

Я намагаюся впоратися з сьогоднішньою проблемою. Я намагаюся не думати про майбутнє.

Читати на тему Ціни на продукти в Україні можуть зрости на 2,5%: у Мінагрополітики назвали причину Ціни на продукти в Україні можуть зрости через перебудову логістики після російських атак.

Удари РФ по складах ускладнюють постачання продуктів

Проблеми з наповненням магазинів пов’язані не лише з роботою самих супермаркетів. Важливу роль відіграє логістика — склади, розподільчі центри та маршрути, якими товари доставляють до торговельних мереж.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України заявили, що внаслідок останніх російських атак були зруйновані або суттєво пошкоджені логістичні центри найбільших продуктових мереж.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, серед мереж, логістична інфраструктура яких постраждала, — Novus, ATB, Silpo та Fora.

— Ця хвиля ударів є наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення, — сказав Висоцький.

Які супермаркети постраждали через атаки

Міністр зазначив, що російські удари по інфраструктурі змінювалися залежно від періоду війни. На початку повномасштабного вторгнення значна частина атак була спрямована на об’єкти, пов’язані з аграрним експортом. У наступні роки Росія активно атакувала енергетичну інфраструктуру.

Тепер, за словами Висоцького, під ударом опинилася система, яка забезпечує продуктами українців усередині країни.

— Якщо в 2022 році ворог атакував переважно експортно-сільськогосподарську інфраструктуру, а в наступні роки знищив енергетичний сектор, то атаки серпня-вересня 2026 року є системною атакою на внутрішню систему життєзабезпечення цивільного населення. Ворог цілеспрямовано намагається знищити логістику, яка забезпечує українські міста продовольством, — розповів міністр.

Пошкодження логістичних центрів означає, що торговельним мережам доводиться перебудовувати маршрути доставки та шукати інші способи забезпечення магазинів товарами. Це може впливати як на швидкість поповнення полиць, так і на асортимент.

Чи загрожує Україні дефіцит продуктів

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що через атаки на складську інфраструктуру в Україні ціни на продукти можуть зрости приблизно на 2,5%.

Попри пошкодження складської та логістичної інфраструктури внаслідок російських атак, дефіциту продуктів харчування в Україні не очікується. Запасів продовольства для забезпечення внутрішнього ринку достатньо.

Водночас перебудова логістики після ударів по складах і розподільчих центрах може призвести до додаткових витрат для бізнесу. За словами посадовця, саме ці витрати можуть вплинути на кінцеву вартість товарів.

За словами співзасновника Бюро вина Дмитра Кримського, компанія розглядає можливість розподілити запаси між кількома меншими складами, використовувати підземні сховища або перенести частину складської інфраструктури до Польщі.

Попри проблеми з логістикою, українці продовжують пристосовуватися до ситуації.

Олена Жук, 36-річна менеджерка з подорожей, під час розмови з журналістами купувала продукти на фермерському ринку в центрі Києва. Вона наголошує, що українці вже не вперше стикаються з необхідністю пристосовуватися до нових викликів війни.

Водночас пошкодження логістичної інфраструктури залишається серйозним викликом для продовольчої системи. Її стабільна робота залежить не лише від наявності самих продуктів, а й від можливості доставити їх зі складів до магазинів по всій країні.

Читай також, яка ціна на картоплю в Україні: скільки коштує овоч на ринку та в магазинах.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!