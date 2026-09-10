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У супермаркетах України спорожніли полиці: що відбувається з постачанням продуктів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Вересня 2026, 12:00 4 хв.
У супермаркетах України меншає продуктів: що відомо
Фото Pexels

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