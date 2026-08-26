Ціна на картоплю в Україні: скільки коштує овоч на ринку та в магазинах

Наприкінці серпня картопля в Україні залишається одним із доступних продуктів у сезоні. На ціну зараз впливає активний збір нового врожаю: фермери збільшують пропозицію, а покупці можуть знайти картоплю як на ринках, так і в супермаркетах за різними цінами.

Залежно від регіону, сорту та місця продажу ціна картоплі помітно відрізняється. Найдешевше овоч можна придбати безпосередньо у виробників великими партіями.

Ціна на картоплю в Україні

Станом на кінець серпня оптова ціна картоплі в Україні у фермерів становить орієнтовно 6–12 грн за кг. На вартість впливають якість бульб, обсяг партії та регіон, у якому продають продукцію.

Для покупців, які беруть невелику кількість овочів для дому, ціна картоплі за 1 кг буде вищою. У магазинах та на ринках кілограм звичайної картоплі зараз коштує приблизно 14–23 грн. Різниця пояснюється не лише місцем продажу, а й сортом, зовнішнім виглядом та умовами зберігання.

Ціна картоплі в супермаркетах

У супермаркетах ціна картоплі за кг залежить від конкретної торгової мережі та сорту.

Звичайну картоплю можна знайти приблизно від 14,46 грн за кг, тоді як рожеві сорти коштують близько 23,60 грн за кг.

Таким чином, перед покупкою варто порівняти пропозиції різних магазинів. У сезон нового врожаю різниця між цінами може бути досить відчутною.

Ціна картоплі на базарі

На ринках вартість овоча також залежить від регіону та продавця. Зокрема, у Житомирській та інших областях ціна картоплі на базарі зазвичай тримається в межах 13–21 грн за кг.

Перевагою ринку може бути можливість поторгуватися або придбати картоплю безпосередньо у фермерів. Водночас ціна зазвичай змінюється залежно від якості врожаю та обсягу покупки.

Молода картопля: яка ціна за 1 кг

Молода картопля наприкінці літа поступово переходить із категорії сезонного продукту у звичайну картоплю нового врожаю. Її вартість може бути вищою за ціну стандартної картоплі, особливо якщо йдеться про відбірні бульби.

На ринку молода картопля за 1 кг може коштувати близько 15–23 грн, хоча конкретна ціна залежить від регіону та продавця.

У вересні та жовтні ситуація на ринку може змінитися. Саме в цей період триває активне збирання врожаю, тому пропозиція картоплі зростає. Через це ціна на картоплю може ще трохи знизитися або залишитися приблизно на нинішньому рівні.

Взимку ситуація традиційно може бути іншою. На ціну впливають витрати на зберігання, сортування та транспортування овочів. Через це якісна картопля ближче до зими може подорожчати приблизно на 25–40%.

Тож для покупців, які планують робити запаси на холодний сезон, початок осені може бути одним із найбільш вигідних періодів для придбання картоплі нового врожаю.

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