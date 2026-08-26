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Ціна на картоплю в Україні: скільки коштує овоч на ринку та в магазинах

Юлія Хоменко, редакторка сайту 26 Серпня 2026, 18:00 3 хв.
Ціна на картоплю в Україні: скільки коштує кілограм
Фото Pexels

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