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Скільки часу росте картопля: терміни дозрівання та поради, як не втратити врожай

Юлія Хоменко, редакторка сайту Яна Брензей, ведуча і журналістка програми Вікна-новини 16 Червня 2026, 18:30 3 хв.
Скільки часу росте картопля
Фото Pexels

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