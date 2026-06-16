Скільки часу росте картопля: терміни дозрівання та поради, як не втратити врожай

Кінець літа та початок осені — гаряча пора для кожного городника. Стоїш над грядкою і ламаєш голову: вже братися за лопату чи нехай ще посидить у землі? Поспішиш — збереш водянисту бульбу, яка згниє до Нового року. Затягнеш — урожай пожеруть шкідники або він задихнеться в мокрій землі.

Давайте розбиратися, як не проґавити ідеальний момент для копки та не залишитися без запасів на зиму.

Як визначити дозрівання картоплі: на що звертати увагу

Найчастіше дачники запитують одне одного, скільки росте картопля насправді. Чіткого графіка не існує, адже все залежить від погоди та обраного насіння.

Якщо говорити про те, скільки часу росте картопля, то найспритніші ультраранні сорти можна підкопувати на молоду картопельку вже в червні.

Багатьох цікавить, скільки росте рання картопля — зазвичай їй вистачає від 60 до 70 днів, щоб сформувати повноцінний врожай.

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Скільки росте картопля різних сортів

А якщо розбиратися, скільки росте картопля, то тут арифметика інша: середньостиглі лежать у землі 80-90 днів, а пізнім треба всі 100-120. Якщо перевести це в календар і запитати, скільки місяців росте картопля, то вийде від двох до чотирьох місяців.

Тож відраховувати, скільки росте картопля після посадки, звісно, корисно. Але це не єдиний орієнтир. Треба чітко розуміти момент, коли картопля перестає рости, більше не набирає масу і починає готуватися до зимівлі.

Загалом, те, скільки часу дозріває картопля, тобі найкраще підкаже сама рослина. І тут ми переходимо до найголовнішого — як визначити дозрівання картоплі безпосередньо на городі.

Перша ознака це те, що бадилля лягло і висохло. Коли кущ жовтіє, сохне і хилиться до землі, рослина сигналізує: вегетація закінчилася.

Але будь уважний! Іноді бадилля чорніє і відмирає раніше терміну через спеку або фітофтороз. Тому довіряти лише вершкам не варто, треба перевіряти корінці.

Також можна, викопати одну бульбу і легенько потрерти її пальцем або шкребти нігтем. Якщо шкірка тонка, лущиться і злізає клаптями — картопля ще дитяча. Її можна зварити на вечерю з кропом, але в погріб опускати не можна. У зрілої бульби шкірка груба, щільна, і зняти її без ножа вже не вийде.

Також, не лінуйся взяти вила і підкопати пару кущів у різних кінцях городу. Подивися на розмір бульб (чи відповідає він вашому сорту?), перевір, чи не залишилося тонких білих корінців, якими картоплина тримається за материнський кущ.

Якщо корінців немає, а бульба важка і тверда — можна збирати родичів на толоку. До речі, чекати, поки всохне 100% кущів не обов’язково, достатньо, щоб зів’яли 70-80% грядки.

Навіть якщо картопля ідеально дозріла, копати її в дощ або одразу після зливи — злочин проти власної праці. Мокра бульба вкрита багнюкою, вона не дихає і почне гнити вже за місяць.

Ідеальний час для збору — сухий день із температурою +15…+20°C.

Раніше ми писали, навіщо підгортати картоплю — читай в матеріалі, чому без підгортання бульби будуть дрібними.

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