Стиль життя Садівництво та город

Навіщо підгортати картоплю і чому без підгортання бульби будуть дрібними

Ольга Петухова, редакторка сайту 11 Червня 2026, 16:00 2 хв.
навіщо підгортати картоплю

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