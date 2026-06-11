Навіщо підгортати картоплю і чому без підгортання бульби будуть дрібними

Може здатися, що підгортання картоплі — це просто данина традиціям, але насправді це науково обґрунтована процедура, яка кардинально впливає на майбутній урожай.

Навіщо підгортати картоплю і що буде, якщо цього не зробити — читай у матеріалі.

Навіщо підгортати картоплю

Сенс процесу підгортання пояснюють біологи, які знаходять його в анатомії самої рослини. Виявляється, картоплини утворюються не на корінні, а на столонах — підземних бічних пагонах. Столони ростуть виключно на тій частині стебла, яка перебуває під землею в абсолютній темряві.

Підгортаючи картоплю, ми немов подовжуємо підземну частину стебла. Рослина миттєво реагує на це і випускає додаткові столони.

Правильне підгортання картоплі підвищує її врожайність на 25–30%.

Підгортання допоможе вирішити одразу три критичні завдання:

Захистить від сонця: бульби часто визирають на поверхню. Під дією світла в них утворюється хлорофіл і небезпечний глікоалкалоїд — соланін. Картопля зеленіє і стає отруйною. Земля надійно захищає її від ультрафіолету.

Збереже від перегріву: розпушений ґрунт насичує коріння киснем, краще утримує вологу після дощів і захищає бульби від перегріву в липневу спеку.

Підтримає рослину: високий гребінь не дає розлогим кущам падати на землю під вагою бадилля чи від сильного вітру, а це покращує фотосинтез.

Чи обов’язково підгортати картоплю

Чи обов’язково підгортати? Ні, якщо ти вирощуєш картоплю за альтернативними методиками — наприклад, під соломою, агроволокном або у глибоких траншеях із постійним мульчуванням. У цих випадках роль землі виконує товстий шар органіки, який тримає коріння в темряві та прохолоді.

Якщо ж посадити картоплю класичним способом у грядку і взагалі її не підгортати, наслідки неприємно вразять. Земля навколо кущів ущільниться, перекриваючи доступ повітря.

Бульбам забракне простору для росту, тому значна частина врожаю виявиться дрібною, деформованою, позеленілою та непридатною для споживання.

Крім того, непідгорнуті грядки можуть зарости бур’янами, які забирають у картоплі воду та поживні речовини.

Головне фото: Рinterest.

Читай також, чи потрібно підгортати помідори у відкритому ґрунті: переваги процедури для майбутнього врожаю.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!