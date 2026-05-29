Чи потрібно підгортати помідори у відкритому ґрунті: переваги процедури для майбутнього врожаю

Ми знаємо, що картоплю потрібно обов’язково підгортати. Але для багатьох стає відкриттям, що і помідори потребують цієї процедури. Чи потрібно підгортати помідори та для чого це робити — читай пояснення далі.

Чи потрібно підгортати помідори у відкритому ґрунті

Підгортати помідори потрібно, адже це допомагає їхньому розвитку. По-перше, після розпушування ґрунту він пропускає більше повітря, а це корисно для будь-якої рослини.

Підгортання допомагає помідорам сформувати додаткову кореневу систему, яка надалі поліпшує приріст поверхневої частини, а отже й збільшує кількість плодів.

А ще підгортання захищає корені від спекотного сонця та зберігає вологу, якщо виконувати дію одразу після поливу.

Тож, відповідаючи на питання, навіщо підгортати помідори, можна сказати, що це виконує захисну та допоміжну функцію. Завдяки підгортанню шанси на гарний та щедрий врожай зростають, а рослина залишиться здоровою.

Коли підгортати помідори

Першу процедуру можна провести через 10-11 днів після пересадки розсади у відкритий ґрунт. Потім повторювати підгортання можна після розвитку додаткових коренів на стеблах.

Через 20 днів варто ще раз підгорнути помідори. Зрозуміти, чи настав час для підгортання, можна, спостерігаючи за стеблом: якщо воно трохи посиніло знизу, то процедуру треба повторити.

Підгортати томати краще відразу після поливу. Це збереже вологу та захистить корені від перегріву. За сезон можна повторювати дію від двох до трьох разів, однак слід орієнтуватися на особливостях своєї дачної ділянки. Якщо є необхідність, то повторювати підгортання можна частіше.

