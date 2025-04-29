Чи можна рвати бузок: розбираємося в забобонах і фактах

Бузок — символ весни, кохання і нових початків. Його п’янкий аромат витає у повітрі, а самі кущі прикрашають двори та парки. Але чи задумувався (-лась) ти, чому в народі вважають, що бузок рвати не можна? Чи справді це небезпечно, чи просто красивий міф?

Читай, чому не можна ламати бузок, які забобони існують і яка справжня шкода для рослини — у матеріалі.

Чому не можна рвати бузок

Що каже народна мудрість

У народній медицині бузок звичайний вважають справжньою “зеленою аптекою”. Його квіти, листя і кора містять ефірні олії, аскорбінову кислоту, смоли та флавоноїди, завдяки чому рослина має жарознижувальні, протизапальні, сечогінні й знеболювальні властивості.

Лікувальну сировину збирають у певні періоди: бруньки — навесні, суцвіття — під час бутонізації, листя — у червні, а кору — з молодих пагонів. Збирати рослину рекомендується в суху теплу погоду, а сушити — у затіненому місці з добрим провітрюванням. Бузок зберігає свої лікувальні якості до двох років, причому найкраще тримати сировину в полотняних мішках.

Але згідно з українськими повір’ями, зривати цю рослину не для лікувальної мети — погана прикмета. Вважалося, що це може принести:

Нещастя в родині.

Розлуку закоханим.

Хворобу або невдачу тому, хто зірвав квітку.

Особливо лякали трилисником серед квітів бузку — мовляв, знайти таку гілочку означає передвістя біди. Водночас знаходження п’ятипелюсткової квітки обіцяло навпаки — щастя і здійснення бажання.

Що каже наука

Насправді ж зривання бузку не має жодного містичного впливу. Проте є кілька практичних причин бути обережним:

Бузок швидко в’яне у воді. Це рослина, яка майже не переносить зривання — її краса найбільше проявляється в природних умовах.

Неправильне або надмірне обрізання гілок шкодить рослині, може уповільнити її ріст або зробити її вразливою до хвороб.

У громадських місцях зривання квітів може порушувати правила доброустрою, адже цю рослину часто висаджують для озеленення міського простору.

Якщо дуже хочеться прикрасити дім весняними квітами — краще попросити кілька гілочок у власника куща або купити букет на ринку.

А найкраще — милуватися бузком там, де він росте, не завдаючи йому шкоди. Бо справжня магія цієї рослини — у її живій красі й ароматі просто неба.

Ще раніше ми розказували коли цвіте бузок, як довго це триватиме та який догляд йому потрібен.

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