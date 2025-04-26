Садівництво та город

Зовсім скоро ти відчуєш його аромат: коли цвіте бузок і скільки це триває

Богдана Макалюк, журналістка сайту 26 Квітня 2025, 14:15
Коли розцвітає бузок в Україні
Фото Pexels
Зовсім скоро ти відчуєш його аромат: коли цвіте бузок і скільки це триває
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Зовсім скоро ти відчуєш його аромат: коли цвіте бузок і скільки це триває
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