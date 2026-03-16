Коли сіяти люцерну навесні: оптимальні терміни посадки

Люцерна — популярна трав’яниста культура, яку вирощують під корм для худоби. Крім цього, траву використовують у кулінарних рецептах та медичних цілях. Коли сіяти люцерну весною і як це правильно робити — читай у матеріалі.

Коли сіяти люцерну весною: оптимальні терміни посіву

Якщо ти вирощуєш культуру на сіно, це потрібно починати робити з початку весни.

Наприклад, із 10 по 20 березня. Не треба переживати, що насіння замерзне в землі, адже воно стійке до холоду.

Але якщо в тебе інші цілі посадки, то бажано цим займатися в травні (з перших чисел місяця). Щоб насіння краще сходило, посадковий матеріал слід рясно поливати.

Коли сіяти люцерну: весною чи восени

Найчастіше посівом займаються на початку весни, після того, як розтане сніг. Саме тоді ґрунт для посадки буде добре зволожений.

Конкретні терміни посіву багато в чому залежать від індивідуальних особливостей клімату, але в більшості регіонів — це квітень.

Читати на тему Коли сіяти зелень в 2026 році та що варто знати В який період можна починати сіяти зелень?

Як вибрати насіння люцерни для посіву

Купуючи матеріал для сівби, краще орієнтуватися на 1-й клас. Якщо хочеш зібрати великий урожай, потрібно дотримуватись весняних безпокривних посівів.

Незгущені посіви люцерни дають хорошу можливість активного зростання нижньої та верхньої частин.

У такому разі квітки добре запилюються комахами. Оскільки у насіння — тверда оболонка, варто легенько пошкодити оболонку, так зернятка краще проростатимуть. Після цього їх просушують на свіжому повітрі під сонцем.

Як підготувати насіння і які норми висіву люцерни

Готувати насіння потрібно у будь-якому випадку. Спочатку слід його почистити від сміття та бур’янів. Після цього просушити та прогріти. Далі його перетирають із піском.

Сушать насіння за допомогою сонячного світла до 4-5 днів. Норма висіву — 10-15 кг/га. Але це залежить від того, який спосіб ти вибереш, норма може змінюватись.

Як сіяти люцерну весною: легкий спосіб

Насамперед потрібно підготувати борозенки. Між ними має бути відстань 15-18 см. Підготовлений насіннєвий матеріал заглиб у ґрунт на 3 см. Борозни після цього присипають шаром ґрунту. Потрібно знати, що якщо в тебе велике поле, то краще використовувати спеціальні пристрої, які полегшують ручну працю.

А коли найкращий час, щоб сіяти петрушку, ми розповідали раніше.

