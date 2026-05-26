Садовий вар своїми руками: п’ять перевірених рецептів для садівників

Садовий вар незамінний для обробки ран і зрізів дерев, щоб захистити рослину від мікробів, бактерій і комах.

Наносити його рекомендують не одразу після обрізки, а трохи пізніше, коли деревний сік підсохне.

Звісно, можна скористатися покупним продуктом, а можно й приготувати його своїми руками. Популярні рецепти ми зібрали у матеріалі.

Садовий вар своїми руками: популярні рецепти

Універсальний садовий вар в домашніх умовах

Для приготування беруть 400 г бджолиного воску, 100 г каніфолі, 100 г лляної олії та 2 ст. л. деревного вугілля.

Віск розтоплюють на повільному вогні, додають каніфоль, потім олію. Масу ретельно перемішують до однорідності, знімають з вогню і всипають вугілля, після чого знову перемішують і охолоджують.

Як зробити садовий вар по-сільському

Змішують у рівних частинах жирну смолу та рідкий коров’ячий гній. Для кращого зв’язування можна додати вовну тварин. Усе ретельно перемішують до густої маси.

Як приготувати Форситів вар

Потрібно 1 л рідкого коров’яку, 500 мл деревної смоли, 500 мл вапна та 100 г піску.

Компоненти змішують до однорідної консистенції, після чого засіб готовий до використання.

З чого зробити садовий вар Жуковського

Беруть однакові частини тваринного жиру (сала), бджолиного воску та каніфолі. Спочатку розтоплюють віск, додають жир, потім каніфоль, постійно помішуючи.

Готову масу трохи охолоджують і виливають у холодну воду — так вона остаточно застигає.

Раєвський вар в домашніх умовах

Потрібно 1 кг густої деревної смоли, 150 мл спиртового розчину та 5 ст. л. лляної олії.

Смолу розтоплюють на малому вогні, додають інші інгредієнти і ретельно перемішують. Після охолодження вар готовий до використання, а залишки можна зберігати в герметичній тарі.