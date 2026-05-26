Садовий вар своїми руками: п’ять перевірених рецептів для садівників

Садовий вар незамінний для обробки ран і зрізів дерев, щоб захистити рослину від мікробів, бактерій і комах.
Наносити його рекомендують не одразу після обрізки, а трохи пізніше, коли деревний сік підсохне.
Звісно, можна скористатися покупним продуктом, а можно й приготувати його своїми руками. Популярні рецепти ми зібрали у матеріалі.
Садовий вар своїми руками: популярні рецепти
Універсальний садовий вар в домашніх умовах
Для приготування беруть 400 г бджолиного воску, 100 г каніфолі, 100 г лляної олії та 2 ст. л. деревного вугілля.
Віск розтоплюють на повільному вогні, додають каніфоль, потім олію. Масу ретельно перемішують до однорідності, знімають з вогню і всипають вугілля, після чого знову перемішують і охолоджують.
Як зробити садовий вар по-сільському
Змішують у рівних частинах жирну смолу та рідкий коров’ячий гній. Для кращого зв’язування можна додати вовну тварин. Усе ретельно перемішують до густої маси.
Як приготувати Форситів вар
Потрібно 1 л рідкого коров’яку, 500 мл деревної смоли, 500 мл вапна та 100 г піску.
Компоненти змішують до однорідної консистенції, після чого засіб готовий до використання.
З чого зробити садовий вар Жуковського
Беруть однакові частини тваринного жиру (сала), бджолиного воску та каніфолі. Спочатку розтоплюють віск, додають жир, потім каніфоль, постійно помішуючи.
Готову масу трохи охолоджують і виливають у холодну воду — так вона остаточно застигає.
Раєвський вар в домашніх умовах
Потрібно 1 кг густої деревної смоли, 150 мл спиртового розчину та 5 ст. л. лляної олії.
Смолу розтоплюють на малому вогні, додають інші інгредієнти і ретельно перемішують. Після охолодження вар готовий до використання, а залишки можна зберігати в герметичній тарі.
Садовий вар: переваги і недоліки
До переваг цієї пасти можна віднести простоту приготування і використання. Вона добре тримається на поверхні після застигання, захищає рани від пересихання та зберігає вологу. А ще не забруднює руки під час роботи.
Водночас є й недоліки: на великих ранах він довго сохне і може спричинити загнивання, на холоді швидко густіє, а замазка із хімічними домішками може розм’якшуватися на сонці та навіть викликати опіки кори.
