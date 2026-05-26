Космічний феномен на вашому екрані: ICTV2 готує гучну телепрем’єру хіта Ти — космос

Якщо ти не встиг відвідати кінотеатр, щоб побачити головний український кінофеномен року, — у нас є чудові новини. Вже цієї п’ятниці, 29 травня, о 20:00, телеканал ICTV2 покаже ексклюзивну прем’єру фільму Ти — космос. Це стрічка, яка не просто підкорила прокат, а стала справжнім символом відродження вітчизняного сай-фаю.

Від космічного далекобійника до зірки ефіру

Знайомство з головним героєм розпочинається ще до великого вечора. Виконавець головної ролі, харизматичний Володимир Кравчук, на цьому тижні змінив кабіну зорельота на телестудію. Щоранку о 7:00 він з’являється у програмі Ранок у великому місті як гостьовий співведучий Григорія Германа та Юлії Зорії.

— Цей фільм — не просто про зірки чи нескінченну порожнечу. Це історія про те, що навіть коли ти залишаєшся останньою людиною у Всесвіті, справжня близькість не має кордонів і відстаней, — зазначають творці стрічки.

Сюжет, що тримає в напрузі

Ти — космос — це перший в історії України повнометражний фільм, події якого відбуваються у відкритому космосі. Головний герой, звичайний далекобійник Андрюха родом із Хмельниччини, опиняється у неймовірних обставинах: Земля знищена, і він — ледь не єдина жива душа у Всесвіті.

Проте все змінюється, коли на зв’язок виходить Катрін — француженка, чий корабель терпить крах. Відтепер порятунок жінки стає для Андрюхи сенсом життя та головною місією.

Робота режисера Павла Острікова стала справжнім сарафанним хітом. За 19 тижнів прокату стрічка зібрала неймовірні 60 мільйонів гривень, залучивши до екранів понад 320 тисяч глядачів.

Світова спільнота також не залишилася осторонь:

Престижні премії Золотий восьминіг та Срібний Мельєс (Страсбург);

Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю;

Тріумф у трьох номінаціях премій Чорний лотос та Кіноколо .

Показ Ти — космос стане яскравою кульмінацією Місяця українського кіно на ICTV2, у межах якого глядачі вже побачили такі важливі проєкти, як Буча, Каховський об’єкт та Мишоловка.

Не пропусти: п’ятниця, 29 травня, 20:00 — телеканал ICTV2.

