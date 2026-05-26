Шостий сезон Розтин покаже: ICTV2 розпочав зйомки нових серій детективу

Один із головних хітів українського телеефіру повертається. Телеканал ICTV2 спільно з Mamas Film Production розпочали роботу над шостим сезоном детективної франшизи Розтин покаже. На глядачів чекають 20 свіжих епізодів, у яких розслідування стануть ще небезпечнішими, а особисте життя героїв — ще заплутанішим.

Минулий сезон серіалу встановив справжній рекорд: його переглянули 6,9 мільйона глядачів. Кожен четвертий українець стежив за тим, як судмедекспертка Яна Гончар шукає істину на операційному столі, а слідчий Олег Гончар — на вулицях міста. У нових серіях ставки зростають.

Свіжа кров та сімейні таємниці

Головна сюжетна лінія сезону закрутиться навколо нового персонажа — Микити Фарини (його зіграє Даніїл Маржець). Микита — давній друг Олега, який приходить працювати в бюро не просто так. Він переконаний, що його сестра Олександра, яку роками вважали загиблою, насправді жива. Чоловік стверджує, що бачив її на власні очі, і тепер команда бюро береться розплутати цей загадковий клубок.

Більше екшену та столичний вайб

Продюсер серіалу Михайло Майліс обіцяє, що шостий сезон буде значно динамічнішим за попередні. Через постійні обстріли героям доведеться змінити локацію — бюро переїжджає в новий, більш безпечний офіс. Але сидіти в кабінетах акторам не доведеться.

— Цього сезону буде набагато більше руху: погоні, бійки, складні трюки. Ми зробили особливий акцент на Києві. Глядачі впізнають Пейзажну алею, затишні дворики Подолу, вишукану Воздвиженку. Місто стане повноцінним героєм кадру, — розповідає продюсер.

Головна інтрига: чи буде Яна з Олегом разом

Фінал п’ятого сезону залишив фанатів із розбитим серцем: головні герої розійшлися і спробували побудувати щастя з іншими партнерами. Чи зможуть вони залишитися просто колегами, чи колишні почуття спалахнуть із новою силою? Це питання стане центральним упродовж усіх 20 серій.

Виконавець ролі Олега Гончара, актор Артемій Єгоров, зізнається, що повернення до зйомок було схоже на зустріч із родиною:

Ми за ці роки стали справжньою кінородиною, відчуваємо одне одного з пів слова. Моєму герою знову доведеться проходити крізь виклики, але поруч є люди, на яких можна покластися.

Зміни торкнуться кожного:

Глядачі нарешті побачать, як Зіновій та Анжела справляються з роллю молодих батьків;

Дотепний Свят намагатиметься стати серйознішим заради Насті;

До акторського складу приєднався зірка українського кіно Андрій Фединчик.

Над серіалом працює перевірена команда: режисерка Олександра Панченко та оператор Іван Бородін. Прем’єра шостого сезону Розтин покаже запланована в ефірі ICTV2.

У ролях: Ольга Гришина, Артемій Єгоров, Ігор Портянко, Федір Гуринець, Сергій Деньга, Андрій Фединчик, Анастасія Пустовіт та інші.

Читай також: коли вийде Каховський об’єкт на ICTV2.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!