Історія незламності воїна після ампутації: ICTV2 покаже документальний фільм Сталеві

6 квітня о 22:40 на телеканалі ICTV2 відбудеться прем’єра документального фільму Сталеві. Це відверта історія про непростий шлях ветерана з ампутацією обох нижніх кінцівок.

Камера фіксує головні етапи відновлення бійця — від постопераційного періоду з втратою кінцівок до реабілітації, протезування та повернення до цивільного життя.

Прем’єра фільму Сталеві: історія незламності сержанта Нацгвардії після ампутації

В основі стрічки — доля 30-річного сержанта Національної гвардії України Дмитра Колесника. Весною 2024 року під час виконання завдання на східному напрямку автівку Дмитра та його побратимів атакував ворожий дрон. Результат — важка травма живота та ампутація обох ніг.

Фільм Сталеві фіксує кожен крок Дмитра на шляху відновлення: від перших днів у госпіталі та складного протезування до виснажливих але необхідних тренувань і верешті – повернення у цивільне середовище.

Глядач побачить не просто медичний процес, а глибоку особисту трансформацію — спілкування з родиною, підтримку побратимів та внутрішню боротьбу за право знову бути активним.

Генеральна креативна продюсерка програмного напряму телеканалів ICTV / ICTV2 та Starlight.Doc Тетяна Гребенік зазначає, що проєкт Сталеві виходить далеко за межі розповіді про реабілітацію воїнів.

За її словами, фільм пропонує чесний погляд на реальність, у якій опинилися близько 100 тисяч українців — як військових, так і цивільних, — що вже пройшли через досвід ампутації.

Продюсерка підкреслює, що мета стрічки полягає в тому, щоб допомогти суспільству краще пізнати шлях ветеранів, розвіяти страхи цивільних та дати відповіді на складні й часто незручні запитання:

Ми хочемо допомогти цивільним та військовим знайти спільну мову, почути одне одного і зрозуміти: військові, ветерани, їхні родини, цивільні – ми всі одне ціле

Вона переконана, що саме здатність до взаємної підтримки та усвідомлення спільної єдності є головною силою українців і невід’ємним фундаментом майбутнього, яке країна будує разом.

Провідником Дмитра у новому світі став відомий ветеран, письменник та громадський діяч Олександр Терен. Він сам пройшов шлях протезування, і супроводжував героя у найважчих викликах, ділячись досвідом, який не знайдеш у підручниках.

Документальна стрічка Сталеві була створена виробничою компанією ПроКіно у партнерстві з телеканалом ICTV2 та за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Проєкт отримав високу оцінку професійної спільноти, ставши одним із тріумфаторів конкурсу соціально вагомого контенту PITCHUA+ Історії української сили.

Творчу групу фільму очолила режисерка Яна Федосенко, візуальне рішення забезпечив оператор Ігор Гома, а над сценарієм працювала Євгенія Малащук. Редакційну підготовку проєкту курувала шеф-редакторка Ірина Кузьмицька. Продюсерський супровід стрічки здійснили Олена Антонова, Дмитро Виноградов та Тетяна Гребенік.

Дивись прем'єру документального фільму Сталеві в ефірі каналу ICTV2 6 квітня о 22:40.

