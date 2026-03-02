Будиночок на щастя 7 сезон: коли буде продовження улюбленого українського серіалу

У 2026 році на українські телеекрани повернеться один із найулюбленіших комедійних серіалів — Будиночок на щастя. Поки глядачі Нового каналу готуються до прем’єри нових серій восени цього року, команда IQ Production вже розпочала роботу над сьомим сезоном.

Перші кадри відзняли серед мальовничих соняшникових полів під Києвом, що вже стало традиційною візитівкою народної комедії. Режисер проєкту Сергій Атрощенко зазначає, що новий етап принесе героям не лише кумедні ситуації, а й серйозні життєві виклики, пов’язані з кар’єрою та особистим щастям.

Будиночок на щастя 7 сезон: коли вийде продовження

Сьомий сезон Будиночка на щастя обіцяє бути не лише смішним, а й терапевтичним, нагадуючи про важливість балансу між успіхом та часом для близьких. Прем’єра запланована на 2026 рік, і команда вже готує чимало сюрпризів, які тримаються в секреті до виходу в ефір.

Сценаристи обіцяють, що сьомий сезон стане ще яскравішим завдяки розширенню сюжетних ліній другорядних героїв. Глядачі побачать більше пригод голови села, а також молодої пари — Назара та Марусі.

До групи акторів приєдналася Юлія Буйновська, яка втілить роль Даші. На екрані також побільшає жителів села, що створює атмосферу справжньої великої громади, яка працює на підприємствах Макса.

Особливий шарм серіалу, як і раніше, додаватимуть авторські фразочки від Любані. Акторка Віталіна Біблів зізнається, що продовжує колекціонувати колоритні народні вислови, які потім інтегрує в сценарій.

Народна творчість Любані вростає в життя глядачів. Це так круто! Це моя особиста найбільша перемога. Саме завдяки Любані я, напевно, стала такою теплою та рідною глядачеві

— ділиться акторка.

Будиночок на щастя 7 сезон: сюжет серіалу

У центрі сюжету сьомого сезону залишається Макс. Його життя зазнає змін: він не лише продовжує розвивати ферму, а й відкриває другий сільськогосподарський бізнес.

Головна мотивація — забезпечити всі потреби своєї вибагливої коханої та маленької доньки. Проте великі гроші потребують великих зусиль, і згодом Макс опиняється в пастці роботи 24/7, що ставить під загрозу його стосунки.

Паралельно з ним справжню трансформацію переживає Вася. Головний жартівник Сеньківки нарешті кидає пити та влаштовується на роботу на лісопилку. Його амбіції ростуть, і він всерйоз задумується про кар’єру.

Любаня спочатку радіє таким змінам, але згодом розуміє, що працюючий Вася — це чоловік, якого вона майже не бачить вдома. Сама ж Люба опиняється в епіцентрі політичних інтриг: колишній голова села намагається повернути собі владу, що створює для неї чергову кар’єрну кризу.

