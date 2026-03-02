Домик к счастью 7 сезон: когда будет продолжение любимого украинского сериала

В 2026 году на украинские телеэкраны вернется один из самых любимых комедийных сериалов – Домик к счастью. Пока зрители Нового канала готовятся к премьере новых серий осенью этого года, команда IQ Production уже приступила к работе над седьмым сезоном.

Первые кадры сняли среди живописных полей под Киевом, что уже стало традиционной визитной карточкой народной комедии. Режиссер проекта Сергей Атрощенко отмечает, что новый этап принесет героям не только забавные ситуации, но и серьезные вызовы, связанные с карьерой и личным счастьем.

Домик к счастью 7 сезон: когда получится продолжение

Седьмой сезон Домик к счастью обещает быть не только смешным, но и терапевтическим, напоминая о важности баланса между успехом и временем для близких. Премьера запланирована на 2026 год и команда уже готовит немало сюрпризов, которые держатся в секрете до выхода в эфир.

Сценаристы обещают, что седьмой сезон станет еще ярче благодаря расширению сюжетных линий второстепенных героев. Зрители увидят больше похождений главы села, а также молодой пары — Назара и Маруси.

К группе актеров присоединилась Юлия Буйновская, олицетворяющая роль Даши. На экране также станет больше жителей села, что создает атмосферу настоящей большой общины, работающей на предприятиях Макса.

Особый шарм сериала по-прежнему будут добавлять авторские фразочки от Любани. Актриса Виталина Библив признается, что продолжает коллекционировать колоритные народные изречения, которые затем интегрирует в сценарий.

Народное творчество Любани врастает в жизнь зрителей. Это так круто! Это моя личная величайшая победа. Именно благодаря Любане я, наверное, стала такой теплой и родной зрителю

— делится актриса.

Читать по теме Сериал Подмена: дата выхода всех серий в Украине Сколько серий будет в новом украинском сериале?

Домик к счастью 7 сезон: сюжет сериала

В центре сюжета седьмого сезона остается Макс. Его жизнь претерпевает изменения: он не только продолжает развивать ферму, но и открывает второй сельскохозяйственный бизнес.

Главная мотивация – обеспечить все потребности своей прихотливой любимой и маленькой дочери. Однако большие деньги нуждаются в больших усилиях, и впоследствии Макс оказывается в ловушке работы 24/7, что ставит под угрозу его отношения.

Параллельно с ним настоящую трансформацию переживает Вася. Главный шутник Сеньковки наконец-то бросает пить и устраивается на работу на лесопилке. Его амбиции растут, и он всерьез задумывается о карьере.

Любаня сначала радуется таким изменениям, но впоследствии понимает, что работающий Вася — мужчина, которого она почти не видит дома. Сама Люба оказывается в эпицентре политических интриг: бывший глава села пытается вернуть себе власть, что создает для нее очередной карьерный кризис.

Фото: Новый канал.

Раньше мы писали, сколько серий в сериале Живой — читай в материале детали процесса съемки и кого привлекали в сериал.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!