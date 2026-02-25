Сериал Подмена: дата выхода всех серий в Украине

Телеканал СТБ совместно со Starlight Production начал работу над одним из самых ожидаемых сериальных проектов 2026 года — 16-серийной остросюжетной мелодрамой Подмена.

Новая лента обещает стать главным событием осеннего телесезона, предлагая зрителям не просто классическую историю о любви, а напряженный психологический триллер об измене, потере идентичности и борьбе за жизнь.

Главной интригой проекта стал актерский состав: центральную роль исполняет звезда украинского экрана Антонина Хижняк, которой придется реализовать сразу двух кардинально разных по характеру сестер-близнецов.

Сериал Подмена: дата выхода и сюжет

Выход всех 16 серий сериала Подмена запланирован на осень 2026 года. Проект призван не только развлечь зрителя динамическим сюжетом, но и напомнить о важности внутренней силы в противостоянии тяжелым жизненным вызовам.

Производство сериала Подмена продолжается в нескольких локациях, чтобы максимально передать контраст между стабильной жизнью в Киеве и опасными похождениями главной героини за пределами страны.

В центре истории — Екатерина, успешная архитектор и руководительница собственного дизайн-бюро. Ее жизнь выглядит идеальной: блестящая карьера, стабильная семья и четкие планы на будущее. Однако все рушится после одного звонка из прошлого.

Сестра Ирина, с которой Катя не общалась многие годы, просит о помощи. Отправившись за границу к родственнице, Екатерина попадает в искусно расставленную ловушку. Она оказывается в чужой стране без денег, документов и средств связи.

Между тем, в Киеве место Екатерины занимает другая женщина, внешне идентичная ей, но с совершенно противоположными ценностями и намерениями. Пока подмена разрушает все, что Катя строила годами, настоящая героиня должна найти способ вернуться домой и доказать, кто она на самом деле.

Создатели сериала Подмена подчеркивают, что Екатерина не будет жертвой, ожидающей спасения — это история о сильной женщине, которая берет судьбу в собственные руки.

Кроме Антонины Хижняк, ключевые мужские образы воплотят Влад Никитюк и Олег Загородний. Также в сериале привлечены известные актеры: Иван Блиндарь, Константин Октябрьский, Сергей Кияшко, Михаил Кришталь и Наталья Доля.

