Киностудия Довженко в Киеве: история, секреты павильонов и как попасть на территорию

15 июня 2026 года Национальная киностудия имени Александра Довженко пострадала в результате вражеского прилета во время очередной атаки россиян на Киев.

Из-за попадания на территории студии вспыхнул пожар, который уничтожил костюмный цех. Была потеряна крупнейшая и старейшая костюмная коллекция Украины, в которой около 100 тысяч кинокостюмов и в общей сложности более трех миллионов единиц различной одежды.

Рассказываем о Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко — ее истории, интересных фактах и можно ли попасть на территорию, чтобы воочию увидеть крупнейший съемочный комплекс страны.

Киностудия Довженко: история

Строительство кинофабрики началось в далеком 1927 году. На то время это было сверхсовременное производство — одна из крупнейших киностудий в Европе.

Официально работу начали в 1928-м, и именно здесь раскрыл свой творческий потенциал Александр Довженко, создав шедевр “Земля”. Название в честь великого режиссера студия получила в 1957 году.

Именно в этих стенах родилось украинское поэтическое кино. Здесь Сергей Параджанов снял легендарные Тени забытых предков, Леонид Быков — картину В бой идут одни “старики”, а Иван Миколайчук — Вавилон ХХ.

Однако на протяжении последних десятилетий Киностудия Довженко находилась в состоянии хронического недофинансирования. Большинство исторических павильонов годами не видели капитального ремонта, а оборудование устаревало.

Государственных средств не хватало, поэтому студия выживала преимущественно за счет сдачи своих площадей в аренду под съемки коммерческих телешоу, клипов и рекламы.

Огромная территория студии в центре столицы становилась объектом земельных скандалов, а общественность и культурные деятели забили тревогу из-за разрушения павильонов и технических помещений.

Киностудия Довженко: интересные факты

Крупнейший павильон в Европе: Павильон № 1 (носящий имя Довженко) на момент постройки поражал масштабами: его площадь составляет более 2500 квадратных метров. Особая конструкция позволяла заезжать внутрь даже поездам.

Хотя большинство кадров легендарного фильма Тени забытых предков (1964) ассоциируются с невероятными пейзажами Карпат и селом Криворовня, значительную часть съемок Сергей Параджанов провел именно в павильонах Киностудии Довженко. Аутентичные деревянные интерьеры комнат, где жили герои, строили в павильонах. Драматическая сцена в корчме, где отряд враждующего рода устраивает драку и где Иван сталкивается с Юрой-мольфаром, полностью снималась в павильоне. Все сюрреалистические, психоделические сцены, где Юра-мольфар вызывает бурю, гадает или призывает потусторонние силы, также снимались здесь.

Уникальный реквизит: в закромах киностудии хранится уникальный автопарк ретро-автомобилей, огромная коллекция исторических костюмов (от княжеской эпохи до современности) и холодного оружия.

Сад Довженко: знаменитый яблоневый сад на территории студии Александр Довженко посадил собственноручно вместе с рабочими в 1930-х годах. Режиссер считал, что кинематографисты должны работать в гармонии с природой. Сад плодоносит и сегодня.

Киностудия Довженко: где находится и как попасть

Киностудия расположена в Шевченковском районе столицы по адресу: г. Киев, проспект Берестейский, 44. Как добраться? Самый простой способ — метро. Нужно доехать до станции Шулявская, а оттуда пройти пешком примерно 5–7 минут в сторону центра. Также мимо студии курсирует большое количество наземного транспорта (автобусы, троллейбусы и маршрутные такси).

Как попасть внутрь? Поскольку Киностудия Довженко является режимным объектом, где и сегодня идут съемки телепроектов, фильмов и клипов, просто так с улицы зайти прогуляться по аллеям не получится.

Однако выход есть: к примеру, студия время от времени организует групповые экскурсии по предварительной записи. На территории действует музей истории киностудии, который можно посетить.

А еще сюда часто ищут новые лица для съемок. Записавшись на кастинг, можно не только попасть на территорию, но и увидеть магию кино изнутри.

Также читай в нашем другом материале о культовом украинском кино: топ-7 фильмов, которые заслуживают твоего внимания.

Источник фото: Вovzhenkofilm.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!