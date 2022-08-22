Культовое украинское кино: топ-7 фильмов, которые достойны твоего внимания

Украинская культура издавна отображала идентичность нашего народа. В песнях, картинах, художественных произведениях была заложена память о наших корнях, духе и силе нашей земли.

С появлением кинематографа в культуре появился еще один голос, который искренне и громко рассказывал украинцам о нашей силе, славе и сущности.

Именно так на свет появились культовые картины, которые, несмотря на свой возраст, никогда не теряют актуальности. Мы собрали подборку из семи кинолент, которые подарят тебе прекрасный и интересный вечер.

Человек с киноаппаратом

Этот немой документальный фильм снял режиссер Дзига Вертов еще в 1929 году. Однако он почетно стал одним из самых главных манифестов мирового авангарда и остается среди 12 лучших документальных фильмов мира и по сей день.

Ведь фильм Человек с киноаппаратом снимался без сценария, как хроника из жизни одного дня большого города: Одессы, Харькова и Киева периода НЭПа.

Фактически этот фильм стал своеобразным методическим пособием для будущих кинорежиссеров.

Замыслом проекта было создать дневник кинооператора, который выходит за пределы театра и литературы и показывает жизнь такой, какая она есть.

Белая птица с черной отметиной

Лента режиссера Юрия Ильенко Белая птица с черной отметиной почетно занимает восьмое место в рейтинге лучших за всю историю украинского кино, и не зря.

Ведь именно в этом украинском фильме впервые подняли тему борьбы УПА против советских “освободителей”.

Лента рассказывает историю украинской семьи, живущей на Буковине, возле румынской границы. У многодетного отца есть три сына, которые влюблены в одну девушку, и на этом их соревнования только начинаются.

К границе стали приближаться советские войска, а братья оказались по разные стороны баррикад. Кто из них попал в Красную армию, а кто вступил в ряды подпольной борьбы УПА?

Фильм стоит посмотреть не только из-за проникновенного сюжета, собравшего многочисленные награды на кинофестивалях, но и потому, что здесь впервые дебютирует Богдан Ступка как актер кино.

Тени забытых предков

А как насчет классики украинской версии Ромео и Джульетты? Фильм Тени забытых предков признан фестивалями по всему миру.

Экранизацией одноименной повести Михаила Коцюбинского Тени забытых предков занялся гениальный режиссер с мировым именем в киноиндустрии — Сергей Параджанов.

Параджанов сумел передать не только всю драматичность трагической истории любви Марички Гуменюк и Ивана Палийчука, семьи которых считали друг друга смертельными врагами.

Он передал атмосферу Карпат, фольклористику Гуцульщины, ее обычаи, обряды, верования и мистику. Для этого Параджанов долго исследовал местных жителей и сам погрузился в самобытность края.

Фильм стал новаторским и заложил основы поэтического кино, а уже скоро стал символом борьбы диссидентского движения.

Пропала грамота

Эта лента — сочетание отборочного украинского юмора, казацкого характера и фантастики, которой позавидует даже Голливуд.

Экранизировал повесть Гоголя величайший режиссер Борис Иванченко. Лента Пропала грамота, в виде спектакля, рассказывает о приключениях козака Василия, которого ждет долгий путь, полный приключений и мистики.

Василий должен отвезти грамоту русской царице. Сделать это не так уж просто, ведь на нее охотится сам черт.

На своем пути Василий попадает в разные приключения, находит новых друзей и преодолевает происки нечистой силы. Конец этого фильма точно тебя удивит.

Цвет граната

В этой киноленте-притчи об армянском поэте и музыканте 18-го века Саят-Нова режиссер Сергей Параджанов обратился к своим национальным истокам.

Героя фильма он выбрал не случайно. Саят-Нова тоже был мультинациональным, и в этом Параджанов проводил параллели между собой и героем фильма.

Этот фильм о необычных взглядах, о любви, религии, духовном мире поэта и его пути от детских лет до глубокой старости.

Он настолько яркий, необычный и искренний, что не понравился советской цензуре. После многочисленных пересъемок этой ленты Параджанов прекратил карьеру режиссера на целых 15 лет.

Земля

Это один из самых громких фильмов в истории работ Александра Довженко. Его признали шедевром мирового киноискусства.

Лента рассказывает о тяжелом этапе коллективизации, создании колхозов и классовой розни, раскулачивании в конце 20-х годов.

Сквозь фильм протянута тонкая ниточка символической связи украинцев с родной землей, и показано, как коллективизация разрывала эти связи.

Лента была запрещена и отложена в глубокий ящик шедевральных кинолент уже через девять дней после выхода в прокат, ведь ее посчитали недостаточно коммунистически-идеологической.

За двумя зайцами

Комедийный фильм За двумя зайцами режиссера Виктора Иванова об альфонсе царских времен, снятый по пьесе Михаила Старицкого.

Свирид Голохвостый, главный герой пьесы, решил, что лучший способ разбогатеть — удачно жениться. Поэтому присмотрел себе потенциальных невест и побежал за двумя зайцами одновременно, начав ухаживать сразу за двумя девушками.

Лента полностью украиноязычная, только Голохвостый говорит суржиком, что подчеркивает его несуразность. Этот фильм веселый, простой и легкий, а его просмотр вдохновит и расслабит после тяжелого дня.

Но шедеврами могут быть не только старые фильмы. Сейчас украинские кинорежиссеры создают новую историю независимого кино.

А мы напомним, что в киевских кинотеатрах проходит неделя бесплатного украинского кино в рамках проекта Кіновідлуння. Не упусти возможность посмотреть шедевры на большом экране.

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