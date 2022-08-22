Культовое украинское кино: топ-7 фильмов, которые достойны твоего внимания

Украинская культура издавна отображала идентичность нашего народа. В песнях, картинах, художественных произведениях была заложена память о наших корнях, духе и силе нашей земли.
С появлением кинематографа в культуре появился еще один голос, который искренне и громко рассказывал украинцам о нашей силе, славе и сущности.
Именно так на свет появились культовые картины, которые, несмотря на свой возраст, никогда не теряют актуальности. Мы собрали подборку из семи кинолент, которые подарят тебе прекрасный и интересный вечер.
Этот немой документальный фильм снял режиссер Дзига Вертов еще в 1929 году. Однако он почетно стал одним из самых главных манифестов мирового авангарда и остается среди 12 лучших документальных фильмов мира и по сей день.
Ведь фильм Человек с киноаппаратом снимался без сценария, как хроника из жизни одного дня большого города: Одессы, Харькова и Киева периода НЭПа.
Фактически этот фильм стал своеобразным методическим пособием для будущих кинорежиссеров.
Фактически этот фильм стал своеобразным методическим пособием для будущих кинорежиссеров.
Замыслом проекта было создать дневник кинооператора, который выходит за пределы театра и литературы и показывает жизнь такой, какая она есть.
Лента режиссера Юрия Ильенко Белая птица с черной отметиной почетно занимает восьмое место в рейтинге лучших за всю историю украинского кино, и не зря.
Ведь именно в этом украинском фильме впервые подняли тему борьбы УПА против советских “освободителей”.
Ведь именно в этом украинском фильме впервые подняли тему борьбы УПА против советских “освободителей”.
Лента рассказывает историю украинской семьи, живущей на Буковине, возле румынской границы. У многодетного отца есть три сына, которые влюблены в одну девушку, и на этом их соревнования только начинаются.
К границе стали приближаться советские войска, а братья оказались по разные стороны баррикад. Кто из них попал в Красную армию, а кто вступил в ряды подпольной борьбы УПА?
Фильм стоит посмотреть не только из-за проникновенного сюжета, собравшего многочисленные награды на кинофестивалях, но и потому, что здесь впервые дебютирует Богдан Ступка как актер кино.
А как насчет классики украинской версии Ромео и Джульетты? Фильм Тени забытых предков признан фестивалями по всему миру.
Экранизацией одноименной повести Михаила Коцюбинского Тени забытых предков занялся гениальный режиссер с мировым именем в киноиндустрии — Сергей Параджанов.
Параджанов сумел передать не только всю драматичность трагической истории любви Марички Гуменюк и Ивана Палийчука, семьи которых считали друг друга смертельными врагами.
Он передал атмосферу Карпат, фольклористику Гуцульщины, ее обычаи, обряды, верования и мистику. Для этого Параджанов долго исследовал местных жителей и сам погрузился в самобытность края.
Фильм стал новаторским и заложил основы поэтического кино, а уже скоро стал символом борьбы диссидентского движения.
Эта лента — сочетание отборочного украинского юмора, казацкого характера и фантастики, которой позавидует даже Голливуд.
Экранизировал повесть Гоголя величайший режиссер Борис Иванченко. Лента Пропала грамота, в виде спектакля, рассказывает о приключениях козака Василия, которого ждет долгий путь, полный приключений и мистики.
Василий должен отвезти грамоту русской царице. Сделать это не так уж просто, ведь на нее охотится сам черт.
На своем пути Василий попадает в разные приключения, находит новых друзей и преодолевает происки нечистой силы. Конец этого фильма точно тебя удивит.
В этой киноленте-притчи об армянском поэте и музыканте 18-го века Саят-Нова режиссер Сергей Параджанов обратился к своим национальным истокам.
Героя фильма он выбрал не случайно. Саят-Нова тоже был мультинациональным, и в этом Параджанов проводил параллели между собой и героем фильма.
Этот фильм о необычных взглядах, о любви, религии, духовном мире поэта и его пути от детских лет до глубокой старости.
Он настолько яркий, необычный и искренний, что не понравился советской цензуре. После многочисленных пересъемок этой ленты Параджанов прекратил карьеру режиссера на целых 15 лет.
Это один из самых громких фильмов в истории работ Александра Довженко. Его признали шедевром мирового киноискусства.
Лента рассказывает о тяжелом этапе коллективизации, создании колхозов и классовой розни, раскулачивании в конце 20-х годов.
Сквозь фильм протянута тонкая ниточка символической связи украинцев с родной землей, и показано, как коллективизация разрывала эти связи.
Сквозь фильм протянута тонкая ниточка символической связи украинцев с родной землей, и показано, как коллективизация разрывала эти связи.
Лента была запрещена и отложена в глубокий ящик шедевральных кинолент уже через девять дней после выхода в прокат, ведь ее посчитали недостаточно коммунистически-идеологической.
Комедийный фильм За двумя зайцами режиссера Виктора Иванова об альфонсе царских времен, снятый по пьесе Михаила Старицкого.
Свирид Голохвостый, главный герой пьесы, решил, что лучший способ разбогатеть — удачно жениться. Поэтому присмотрел себе потенциальных невест и побежал за двумя зайцами одновременно, начав ухаживать сразу за двумя девушками.
Лента полностью украиноязычная, только Голохвостый говорит суржиком, что подчеркивает его несуразность. Этот фильм веселый, простой и легкий, а его просмотр вдохновит и расслабит после тяжелого дня.
Но шедеврами могут быть не только старые фильмы. Сейчас украинские кинорежиссеры создают новую историю независимого кино.
А мы напомним, что в киевских кинотеатрах проходит неделя бесплатного украинского кино в рамках проекта Кіновідлуння. Не упусти возможность посмотреть шедевры на большом экране.
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