День украинского кино: десять фильмов, покоривших международные кинофестивали

Украинская киноиндустрия развивается и приносит невероятные плоды. Долгое время машина российской пропаганды мешала это делать.

Россия переманивала к себе актеров, режиссеров, пыталась присвоить наших творцов и их роботы, а также говорила, что в Украине нет качественного кино.

Однако сейчас украинские фильмы собирают награды на международных кинофестивалях, а самих режиссеров уважают за их работу. Это качественное кино, в котором есть смысл, после просмотра которого тебе будет, над чем задуматься.

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10 сентября отмечают День украинского кино. Мы расскажем тебе об украинских фильмах, которые победили на международных фестивалях.

Плем’я (2014)

Эта кинолента режиссера Мирослава Слабошпицкого действительно уникальна. Она вышла в прокат в десятках стран и была представлена ​​более чем на 100 кинофестивалях мира, где получила более 40 наград.

На Каннском кинофестивале фильм завоевал три награды: Гран-при Недели критиков, Награду откровения, Награду от фонда Gan в поддержку дистрибьюции.

Лента разработана в сотрудничестве с Нидерландами, снята полностью на украинском жестовом языке. Рассказывает о молодом парне Сергее, который поступает в интернат для глухих. Он присоединяется к криминальной группировке Плем’я и влюбляется в девушку Аню.

Донбас (2018)

Режиссером фильма стал Сергей Лозница. Картина получила приз на Каннском фестивале за Лучшую режиссуру в программе Особый взгляд. Более того, картина стала фильмом-открытием конкурсной программы фестиваля.

Эта военная драма основана на видеороликах с YouTube, снятых на Востоке Украины. Зритель может наблюдать цепочку из 13 эпизодов, которые продолжают друг друга и показывают, что происходило в самопровозглашенных “ЛНР” и “ДНР”.

Мої думки тихі (2019)

Это дебютный фильм режиссера Антонио Лукича, который сразу завоевал несколько наград. В 2019 году он стал лауреатом Карловарского фестиваля. Фильм получил награду жюри фестиваля в секции На восток от Запада.

А уже в 2020 году фильм назвали лучшим международным игровым фильмом на фестивале Santa Monica Film Festival (США).

Фильм в жанре трагикомедия рассказывает о молодом не слишком успешном звукорежиссере. Вдруг ему улыбнулась судьба, он получает заказ от клиента из Канады — записать звуки редких птиц, которые водятся на Закарпатье. Герой отправляется в путешествие, но не сам, а в компании… своей мамы.

Атлантида (2019)

Эта лента победила в секции Горизонты Венецианского кинофестиваля и получила звание Лучший фильм, а еще — специальный приз жюри в Токио на международном кинофестивале.

Сюжет фильма несколько пугает. Он изображает победу Украины над Россией. Это хорошо, что -е может пугать? А то, что события фильма происходят в будущем — в 2025 году. “Год после окончания войны”.

Картина рассказывает о деоккупации Донбасса, и события происходят там, но территория признана непригодной для проживания.

В 2022 году началось полномасштабное наступление России, правительство уже объявило обязательную эвакуацию из Донецкой области. Хочется, чтобы победа была за нами, как в фильме, но хочется, чтобы всюду была жизнь.

Погані дороги (2020)

Лента состоит из пяти историй, рассказывающих нам о жизни людей. Все они объединены темой дорог. В фильме изображается жизнь украинцев и военных на Донбассе во время войны России в Украине.

Режиссер Наталья Ворожбит представила свой фильм на Венецианском международном кинофестивале в 2020 году. Не победила, но получила поощрительную награду Веронского киноклуба. А в 2021 году Наталья одержала победу в номинации Perspektive Junges Kino 2021 в кинофестивале 5 озер в немецкой Баварии.

Із зав’язаними очима (2020)

Фильм режиссера Тараса Дрони хоть и затрагивает тему войны, но не посвящен ей полностью. Дело в том, что история рассказывает о спортсмене, который поехал воевать на Восток.

Он не вернулся, и родные полагают, что он погиб. Его девушка Юлия, тоже спортсменка, пытается жить дальше и заново влюбляется. Она не может избежать осуждения от знакомых, поэтому оставляет спорт. Тем временем мать главного героя получает смс, что сын жив.

В 2020 году фильм Трасса Дроня был признан лучшим фильмом конкурса первых и вторых фильмов Варшавского кинофестиваля.

А уже в 2021 году в родной стране Із зав’язаними очима получил награду — приз ФИПРЕССИ за Лучший украинский полнометражный фильм Одесского кинофестиваля.

Стоп-Земля (2021)

Премьера этой ленты состоялась не так давно, режиссером стала Екатерина Горностай. Фильм получил награду Берлинского кинофестиваля — Хрустальный медведь в категории Лучший полнометражный фильм от Юношеского жюри конкурсной программы.

Также лента получила родную награду — Гран-при на Одесском международном кинофестивале 2021 года.

Режиссер рассказывает историю взросления подростков, изображаемую через призму игры Пол — это лава. Дети играют на площадке, с закрытыми глазами пытаются найти игроков. Если слышат движение, кричат: “Стоп, Земля!”

Главными героями фильма являются три подростка, которые находятся в процессе взросления. У них проблемы с родителями, хотя у всех семей разные методы воспитания.

Бабин Яр. Контекст (2021)

Эта лента снята в сотрудничестве с Нидерландами и стала лучшей документальной лентой на Каннском кинофестивале в 2021 году.

Фильм рассказывает о трагедии 1941 года в Киеве, когда немцы массово расстреляли евреев.

Режиссер фильма Сергей Лозница не раз признавался, что долго интересовался темой Бабьего Яра. Когда он был ребенком, каждый день ходил через урочище, поэтому решил рассказать об этой трагедии.

О Холокосте с помощью архивных кадров по немецкой оккупации Украины.

Чому я живий (2021)

Лента от Одесской киностудии и режиссера Вилена Новака одержала победу в категории Лучший режиссер полнометражного фильма на Silk Road Film Awards Cannes. Однако это не единственная награда.

Фильм победил в номинации Best Drama Feature Film на турецком кинофестивале, а также на американском Hollywood Gold Awards. Кинокартина признана лучшей полнометражной лентой на Future of Film Awards.

Нам представлена история украинско-еврейской семьи, проживающей в Мариуполе во времена оккупации и фашистского террора. Фильм на основе автобиографического рассказа Теперь я турок, не козак… украинского и советского сценариста Евгения Митько.

История о любви, но суждено ли? Фрося и Ленчик хотят жениться, однако отец невесты против евреев. Вдруг приходит война.

Носоріг (2022)

Это работа украинского режиссера Олега Сенцова, получившая главный приз Стокгольмского международного кинофестиваля. Кроме того, исполнитель главной роли Сергей Филимонов победил в номинации Лучший актер.

Этот фильм даже выкупил стриминговый сервис Netflix.

Лента показывает Украину в 1990-х годах. В частности, рассказывает об криминальном мире и “лихих 90-х”. Бандит по прозвищу Носорог начинает свой путь в криминальном мире, с неожиданными поворотами.

Ранее наша Даниэла Долотова пообщалась с режиссером фильма Носорог. Интервью Олега Сенцова было записано за день до полномасштабного вторжения. Говорили о фильме, заключении и судьбе России.

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