Обязательная эвакуация: как происходит и могут ли заставить выехать в принудительном порядке

Последний месяц из Донецкой области была объявлена ​​обязательная эвакуация. Сейчас известно о 10 тысячах людей, выехавших из области. Власти призвали граждан к этому шагу из-за постоянных обстрелов со стороны военных РФ и опасности для жизни украинцев.

Сейчас в очереди на принудительную эвакуацию и Николаевская, Запорожская и Харьковская области из-за ядерной опасности, которую Россия разыгрывает на Запорожской АЭС.

Так что же такое обязательная эвакуация, как действовать в случает, если ее объявили, и возможно ли принуждение к гражданам, которые не захотят самостоятельно покидать дома?

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Что такое обязательная эвакуация?

Обязательная эвакуация предусмотрена Кодексом гражданской защиты. Органы местного самоуправления могут объявить об эвакуации граждан во время войны из зоны активных военных действий.

К эвакуации из Донецкой области привлечены также СБУ и Укрзалізниця.

Причины эвакуации

Такой шаг имеет несколько причин. Но все они начинают с одного — опасность для жизни граждан Украины.

Во-первых, Россия не прекращает обстрелы Донецкой области, города и населенные пункты практически полностью уничтожены, поэтому людям негде жить.

Во-вторых, именно поэтому люди могут просто не пережить нынешнюю зиму, потому что в области не осталось уцелевших объектов инфраструктуры. В Донецкой области не будет газа и света.

Что означает эвакуация для украинских семей?

Эвакуация — это не билет в один конец. Государство полностью обеспечит эвакуированных граждан бесплатным жильем, финансовой помощью по прибытии на новое место жительства, помощью в питании и быту, предоставляет медицинское и социальное сопровождение при оформлении помощи от международных организаций.

Желающие уехать из опасных регионов должны оставить заявку по номеру телефона:

+38(098)-890-33-18 или 1548

После звонка приедут представители местных властей в сопровождении ГСЧС: они дадут точную инструкцию, куда и как ехать, опираясь на текущую ситуацию в регионе. Эти люди могут помочь собраться и довезут до места эвакуации.

В безопасные регионы людей доставляют поездами и автобусами. Во время дороги им помогают оформить справку ВПЛ, а сразу по прибытии на новое место жительства выдают первую финансовую помощь в размере двух и трех тысяч гривен взрослым и детям или лицам с инвалидностью соответственно.

В безопасных условиях люди могут эвакуироваться самостоятельно, они все равно получат такие же услуги и помощь от государства.

Обязательно или принудительно: где разница?

Граждане могут отказаться от обязательной эвакуации, потому что принудительно людей не вывезут — это обеспечивает украинское законодательство. Но в таком случае человек должен написать отказ от эвакуации по состоянию здоровья или другим субъективным причинам.

В таком документе человек свидетельствует, что сам отвечает за себя, а родители свидетельствуют об ответственности и жизни своих детей. Этот документ необходим для органов, занимающихся эвакуацией жителей из опасных регионов.

Наказания за отказ от эвакуации нет. Человек на свой страх и риск решает остаться в опасных регионах.

Смотри, как живут люди под постоянным огнем оккупантов и почему безопаснее эвакуироваться в нашем материале.

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