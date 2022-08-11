Донбасс 2022. Кадры, от которых стынет кровь

Привычные нашему глазу улочки, дома и магазины превратились в пепелище и развалины. Донецкая область с каждым днем ​​всё больше становится безлюдной территорией, где русская артиллерия оставляет после себя только выжженную землю.

Сейчас в области не осталось ни одного городка, в который бы не прилетал российский снаряд. Когда-то густонаселенный край стал зоной отчуждения и без радиации, хотя и экологических бедствий россияне нанесли этой земле на десятки лет вперед.

Некоторые города и села Донбасса были стерты с лица земли, и вряд ли туда когда-нибудь вернутся люди. К сожалению, таковы последствия этой войны, но она закончится только победой нашего народа и битву за восстановление когда-то цветущего края мы также обязательно выиграем!

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