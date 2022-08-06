Донбасс круглосуточно под огнем — ночные взрывы в Константиновке и нечеловеческая жизнь в Северске

Россия ночью атаковала Константиновку Донецкой области. Взрывы произошли после полуночи. На место сразу прибыли спасатели.

Разрушены несколько этажей жилого дома. ГСЧС удалось спасти из-под завалов семерых человек. Сейчас работа завершена.

В то же время, Донбасс сейчас круглосуточно под огнем. Каждый день Россия уносит несколько украинских жизней и стреляет по региону из самых мощных видов оружия.

Северск — город стратегический, потому что отсюда открывается путь на Славянск, Соледар, Бахмут и Краматорск, захватить которые очень хотят россияне.

А вот то, что здесь еще остается мирное население, их совсем не интересует. Северск ежедневно подвергается минометным и артиллерийским обстрелам, а также атакам из вражеской авиации.

Здесь сейчас не работают ни магазины, ни аптеки. Зато постоянно раздаются взрывы и свист вражеских снарядов. Это при том, что в городе до сих пор остается около трех тысяч человек.

Местные выживают, прячась в подвалах, и благодаря гуманитарной помощи, которую преимущественно подвозят украинские военные.

Несмотря на отсутствие продовольствия, газа, электро- и водоснабжения жители здесь скептически относятся к эвакуации, потому что не хотят покидать родной дом и скитаться по миру.

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