Украина

Донбасс круглосуточно под огнем — ночные взрывы в Константиновке и нечеловеческая жизнь в Северске

Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 06 августа 2022, 10:43

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