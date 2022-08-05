Украина

Самые горячие направления, определенное затишье и обязательная эвакуация — ситуация в Донецкой области сегодня

Елена Яковлева, редактор сайта 05 августа 2022, 14:00

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0:01:32
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