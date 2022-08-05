Самые горячие направления, определенное затишье и обязательная эвакуация — ситуация в Донецкой области сегодня

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал в эфире телемарафона Єдині новини последние подробности ситуации на Донбассе.

Несмотря на попытки врага пробить линию обороны по разным направлениям, ВСУ наносят сокрушительные удары и оттесняют вражеские силы назад.

Вчера, 4 августа, россияне обстреляли из артиллерии Торецк и попали в остановку общественного транспорта. В результате восемь человек погибли и шесть — получили ранения, в том числе три ребенка.

Также пострадали церковное здание и близлежащие многоэтажки.

Под постоянными обстрелами находятся Марьинка, Красногоровка, Авдеевка и другие населенные пункты. Оккупанты все время пытаются прорвать оборону украинских сил, но терпят неудачу.

Самые горячие направления сейчас — Бахмутский (собственно Бахмут, Соледар, Северск) и Авдеевский (Пески). Там враг также не прекращает своих попыток продвинуться вглубь нашей обороны, но это не является результативным для него, — сообщает Кириленко.

И хотя можно заметить определенное затишье на Лиманском направлении, это точно не повод расслабляться. Ведь обстрелы продолжаются постоянно по всей линии фронта.

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Что нужно знать о принудительной эвакуации

Учитывая сложную ситуацию в регионе, власти призывают местных не терять время и эвакуироваться. За первые три дня 386 человек бесплатно выехали за пределы области.

Больше всего эвакуированных расселят в Кропивницком. В общей сложности власти определили 13 областей, куда будут перемещены дончане.

Больше информации об организации эвакуации можно прочитать на графике.

В Донецкой области не бывает ни дня без жертв среди гражданского населения. Смотри, как проходит принудительная эвакуация из Донецкой области.

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