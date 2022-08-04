Ни дня без жертв — как проходит принудительная эвакуация населения из Донецкой области

В Донецкой области не проходит ни дня без жертв среди гражданского населения. Только за минувшие сутки в регионе погибли по меньшей мере три человека. Еще пятеро получили ранения в результате вражеских атак.

Ситуация в Донецкой области

Российские войска пытались продвинуться в районе населенных пунктов Довгенькое — Богородичное на Славянском направлении.

А когда под давлением наших Вооруженных сил они были вынуждены отойти, то начали хаотично обстреливать города и села. По меньшей мере, шесть населенных пунктов оказались под вражеским огнем.

С применением авиации враг пытался штурмовать и Краматорское направление. Возле Бахмута также привлекли авиацию и реактивную артиллерию. Прилетело и по самому городу. Здесь полностью разрушено здание станции техобслуживания автомобилей.

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Темпы принудительной эвакуации

Под канонаду вражеских обстрелов полицейские помогают эвакуироваться местным в Красногоровке. Там до сих пор находятся семьи с детьми.

Власти еще раз подчеркивают, эвакуация — единственный способ уменьшить количество жертв среди гражданского населения и в тепле пережить грядущий отопительный сезон.

По словам главы области Павла Кириленко, сейчас в регионе работает только одна из трех тепловых электростанций. Возобновить работу всех объектов из-за активных боевых действий вряд ли удастся.

Впрочем, темпы эвакуации назвать оживленными сейчас нельзя. Люди преимущественно не хотят покидать свои дома и боятся, что будут брошены на произвол судьбы. Но есть и те, кто действительно ожидает так называемый “русский мир”.

На днях полицейские задержали жителя Дружковки, который сливал россиянам координаты расположения подразделений ВСУ, а также результаты вражеских бомбовых ударов. Сейчас ему грозит до восьми лет за решеткой.

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