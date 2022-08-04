Жодного дня без жертв — як триває примусова евакуація населення з Донецької області

На Донеччині не минає жодного дня без жертв серед цивільного населення. Лише за минулу добу в регіоні загинуло щонайменше три людини. Ще п’ятеро дістали поранення внаслідок ворожих атак.

Ситуація на Донеччині

Російські війська намагались просунутись у районі населених пунктів Довгеньке — Богородичне, що на Слов’янському напрямку.

А коли під натиском наших Збройних сил вони були змушені відійти, то почали хаотично обстрілювати міста та села. Щонайменше шість населених пунктів опинились під ворожим вогнем.

Із застосуванням авіації ворог намагався штурмувати й Краматорський напрямок. Поблизу Бахмута також залучив авіацію та реактивну артилерію. Прилетіло й по самому місту. Тут ущент зруйновано будівлю станції техобслуговування автомобілів.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 серпня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Темпи примусової евакуації

Під канонаду ворожих обстрілів правоохоронці допомагають евакуйовуватися місцевим у Красногорівці. Там досі перебувають сім’ї з дітьми.

Влада вкотре наголошує, евакуація — єдиний спосіб зменшити кількість жертв серед цивільного населення та в теплі пережити прийдешній опалювальний сезон.

За словами очільника області Павла Кириленка, нині в області працює лише одна з трьох теплових електростанцій. Відновити роботу всіх об’єктів через активні бойові дії навряд чи вдасться.

Утім, темпи евакуації назвати жвавими зараз не можна. Люди переважно не хочуть залишати свої домівки та бояться, що будуть кинуті напризволяще. Та є й ті, хто дійсно чекає так званий “руський мир”.

Днями правоохоронці затримали жителя Дружківки, який зливав росіянам координати розташування підрозділів ЗСУ, а також результати ворожих бомбових ударів. Зараз йому загрожує до восьми років за ґратами.

Частина Донеччини досі залишається без газу та води. З кожним днем гуманітарна ситуація погіршується. Дивись, як живуть люди в Сіверську без комунікацій та під обстрілами.

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