Сіверськ перетворюється на привид — як живуть люди без комунікацій та влади у місті?

Попри заклики влади евакуюватися, на Донеччині ще залишається понад 200 тисяч людей! Частина регіону уже без газу та води, і з кожним днем гуманітарна ситуація погіршується.

Кількість обстрілів збільшується, і відремонтувати критичну інфраструктуру до зими не вдасться. У облвійськадміністрації вже попередили: опалювального сезону не буде.

Та люди відмовляються виїжджати з різних причин — хтось не хоче залишати власне житло, хтось узагалі боїться, що не знайде собі місця на мирній території.

Але є й ті, хто хоче, та не може виїхати. Приміром, Сіверськ — під постійним вогнем, місто знищене на 70%. Там немає ані рятувальників, ані поліцейських, ані місцевої влади. Та попри авіа і ракетні удари, волонтери таки організовують звідти евакуацію, ризикуючи власним життям.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що Сіверськ залишається без води, газу, світла та під постійними обстрілами.