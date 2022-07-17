Україна

Живуть під звуки сирен та вибухів, але залишаються у місті — ситуація у Краматорську 17 липня

Ярослава Марущенко 17 Липня 2022, 13:30

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