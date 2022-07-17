Живуть під звуки сирен та вибухів, але залишаються у місті — ситуація у Краматорську 17 липня

Ласою мішенню ворога лишається Краматорськ, оскільки це місто є тимчасовим адміністративним центром Донеччини.

Нещодавно американський Інститут вивчення війни видав прогноз: Росія наступатиме одночасно на Краматорськ та Слов’янськ. Влада регіону давно закликає людей евакуюватися. Проте не всі залишають своє місто.

Жителька Краматорська Олена Рокитянська каже: навіть не думали покидати місто. Жінка сподівається, що найгіршого не станеться.

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Але місто поступово порожніє, дитячі майданчики теж. Де-не-де можна побачити людей, які граються з дітьми. Однак їхні прогулянки переривають звуки сирен.

З міста виїхали тисячі людей, а ті, хто лишився, зізнаються: не знають, як починати життя на новому місці.

— Поїдеш — роботи нема. Квартири за шаленими цінами. Багато людей, які поїхали, повернулись, адже там немає за що жити, — каже одна з мешканок Краматорська Карина Пономаренко.

Жінка розповідає, що її маленька донька дуже боїться звуків вибухів. Але родина поки не виїжджає.

Від початку липня Росія посилено обстрілює місто. Ракети влучали у центр міста й по спальних районах. А 15 липня ворог застосував проти мирного населення ракети Торнадо-С з осколково-фугасним зарядом. Пошкоджено сім житлових будинків та два об’єкти інфраструктури.

Того ж дня, 15 липня, росіяни також завдали ракетного удару по Дніпру своїми найдорожчими ракетами Х-101. Раніше ми детальніше розповідали про наслідки обстрілу Дніпра 15 липня.

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