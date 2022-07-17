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Справа не у квартирі, це — зламані життя. Історія харків’янки, яка з дітьми тікала з-під обстрілів

Вікторія Мельник, практикантка сайту 17 Липня 2022, 10:00

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Харків'янка Марина

Справа не у квартирі, це — зламані життя. Історія харків’янки, яка з дітьми тікала з-під обстрілів
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