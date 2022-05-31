Життя рідних — найдорожче, що в нас є: як переконати літню людину евакуюватись

Переконати вийти прогулятись на вулиці бабусю, дідуся або ж літніх батьків і раніше не було простим завданням. Коли всі плани стали сумнівними, запевнити рідних у тому, що варто покинути свою домівку довше, ніж на 15 хвилин, стало направду нездійсненною місією.

Проте з кожним днем ми дедалі частіше чуємо, як непросто потім евакуювати людей зі східних регіонів. Найчастіше останніми виїздити з рідних міст та сіл наважуються саме літні люди.

Втім, такий непростий, але вчасний крок у невідомість може врятувати не одне життя. Олена Зеленська поділилась у своєму Telegram-каналі порадами з Довідника безбар’єрності, який може допомогти налаштувати людину старшого віку на переїзд у безпечне місце.

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Визначити головний “стопер” людини

Необхідно визначити ті питання, які заважають людині виїхати. Натомість варто їй показати раціональну альтернативу.

Наприклад: якщо зупиняє питання покинутого житла, варто розповісти, хто за ним приглядатиме. Також можна чітко визначити, скільки коштуватиме ремонт у разі певних руйнувань.

Якщо близьку людину хвилює питання забезпечення, то можна розповісти їй про соцпідтримку у тому регіоні, куди вона ймовірно поїде. Наприклад, можна оформити пенсію переселенцям. Потрібно показати людині, що про неї піклуються та враховують всі нюанси, які можуть виникнути.

Знайти головний мотиватор

Не варто говорити про негативні речі, які можуть статися з близькою людиною, якщо вона не виїде. Навпаки, можна пояснити їй, які цінності вона нестиме з собою, якщо наважиться на евакуацію.

Для більшості найважливішими є діти та онуки, тому можна розповісти, що це гарний шанс бути з ними поряд. Крім того, гарною ідеєю буде згадати приємні моменти та улюблені заняття з дітьми, до яких вони звикли, і попросити не позбавляти їх улюблених забавок з бабусею чи дідусем.

Потрібно мати готовий план

Коли психологи говорять про те, як продовжувати жити та повернути відчуття контролю над власним життям, то радять займатися плануванням. Те саме може спрацювати і з літніми людьми, які хочуть конкретики, а не фантазій.

Тож можна чітко прописати разом план того, чим рідна людина займатиметься на новому місці. Це допоможе їй відчути безпеку та власну важливість у цьому житті, чого іноді не вистачає стареньким.

Звісно, ваш план не має бути обов’язком — радше проханням і пропозицією.

Вирішити організаційні моменти

Після складання невеличкого плану можна почати вирішувати організаційні питання: перевірити наявність необхідних ліків, одягу та інших важливих речей, які мають значення для близької людини.

Крім того, варто попіклуватись про безпеку та записати інформацію про літню людину на папірець разом з можливими захворюваннями, якщо вони є. Це допоможе, якщо людина загубиться та опиниться серед незнайомців.

І пам’ятаймо: будинки ми відбудуємо, речі — купимо. А от життя рідних людей — найдорожче, що в нас є.

Нагадаємо, влада вже неодноразово закликала жителів східних регіонів України евакуюватись у більш безпечні райони. Оскільки битва буде непростою, а наша держава прагне зберегти життя своїх громадян.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляє, що вся Луганська область наразі обстрілюється ворожими військами з усіх видів озброєння. Крім того, ситуація у Сєвєродонецьку надзвичайно тяжка, окупанти просунулися в місто. Там тривають вуличні бої.

А президент України Володимир Зеленський наголосив: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Курахове, Словʼянськ та деякі інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями саме на цьому напрямку (на Донбасі).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як евакуюють пенсіонерів з Донеччини.