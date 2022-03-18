Як і де отримати пенсію та інші виплати під час війни? Зокрема для тих, хто був вимушений переїхати

Якщо через війну вам довелося змінити місце проживання, ви все одно можете отримати пенсію у зручний для вас спосіб.

За вашим вибором пенсію або іншу грошову допомогу виплачує Укрпошта або уповноважений банк.

Якщо ви перебуваєте за місцем проживання

У вас є два варіанти отримати кошти

Очікуйте доставку додому

Отримайте в найближчому відкритому поштовому відділенні

Якщо ви змінили місце перебування

Ви можете обрати грошовий переказ через АТ Ощадбанк без відкриття банківського рахунку

без відкриття банківського рахунку Укрпошта може переказати кошти на інше відділення, поруч з яким ви перебуваєте

Як обрати спосіб отримання коштів

Повідомте органи Пенсійного фонду (або соціального захисту) про зручний для вас спосіб.

Зробити це можна в особистому електронному кабінеті, за номером телефону або особисто.

Якщо ви обираєте переказ на інше поштове відділення, повідомити можна також за телефоном Укрпошти.

Яку інформацію доведеться надати

ПІБ одержувача виплати

Паспортні дані

Попереднє місце проживання

Тимчасове місце проживання

Номер телефону

Спосіб отримання виплати

Якщо ви не можете визначитися з місцем отримання, ви можете забрати кошти у будь-якому автоматизованому відділенні Укрпошти.

Для цього потрібно повідомити оператора відділення. Кошти за адресою проживання виплачуються протягом декількох днів.

Якщо виплачує уповноважений банк

Виплата здійснюється шляхом зарахування коштів на поточний рахунок одержувача пенсії або іншої грошової виплати, відкритий в уповноваженому банку.

У разі, якщо ваш банк не зможе виконувати свої функції, гроші будуть переказані до АТ Ощадбанк без відкриття рахунку.

Про це вас додатково повідомлять органи соціального захисту або Пенсійного фонду України. Для отримання коштів у відділенні АТ Ощадбанк потрібно надати паспорт та довідку про присвоєння РНОКПП.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як розпочати власну справу і отримати підтримку від держави.