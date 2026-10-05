Реакція на спрей допомогла виявити приховану ваду серця у 12-річної Кіри

У 12-річної Кіри з Львівщини виявили ваду серця, про яку родина навіть не підозрювала. Дівчинка почувалася здоровою, займалася танцями та фізкультурою. Про відкриту артеріальну протоку стало відомо випадково — під час обстеження після гострої реакції на спрей для горла.

Медики Дитячої лікарні Святого Миколая у Львові закрили патологічну протоку малоінвазивним способом. Для цього

Випадкова діагностика: як реакція на препарат допомогла виявити ваду серця

Близько року тому в дитини сталася непередбачувана реакція на спрей для горла — дівчинка раптово почала блювати кров’ю. Цей гострий токсичний стан змусив батьків негайно звернутися за медичною допомогою.

Під час комплексного обстеження спеціалісти виявили проблему, про яку родина навіть не підозрювала — відкриту артеріальну протоку в ділянці серця. Мати Кіри зазначає, що до цього моменту донька не мала жодних скарг на здоров’я.

Дівчинка росла активною, без обмежень відвідувала уроки фізкультури та серйозно займалася танцями. Проте лікарі попередили, що ігнорувати таку патологію вкрай небезпечно.

Чим загрожує відкрита артеріальна протока

Як пояснюють фахівці Дитячої Лікарні Святого Миколая, артеріальна протока є життєво необхідною для дитини під час внутрішньоутробного розвитку. Однак у перші дні після народження немовляти вона має самостійно закритися.

Якщо цього не відбувається, в організмі формується патологічний скид крові. Дитяча кардіологиня Христина Качур наголошує, що тривалий час така вада може не давати видимих симптомів серцевої недостатності.

Головна небезпека полягає у вразливості серця до інфекцій. Через аномально швидкий кровотік будь-яка бактерія в організмі (навіть карієс чи звичайна ангіна) може спровокувати інфекційний ендокардит — важке бактеріальне запалення клапанів та оболонок серця. Саме тому протоку необхідно закривати профілактично.

Операція на серці без розрізів у Львові

Сучасна медицина дозволяє лікувати подібні вади малоінвазивним шляхом, без розрізу грудної клітки. Майже рік сім’я Кіри перебувала в черзі на отримання спеціальної коригуючої спіралі, вартість якої повністю покривається за рахунок державних коштів.

Щойно лікарня отримала бюджетний імплант, дівчинку успішно прооперували. Втручання проводила мультидисциплінарна команда:

кардіологи та анестезіологи Дитячої Лікарні Святого Миколая;

інтервенційні радіологи Лікарні Святого Пантелеймона.

Фахівці зробили лише один мікропрокол судини в паху пацієнтки. Через нього лікарі доставили катетер безпосередньо до серця та встановили в просвіт незакритої протоки мініатюрну спіраль. Цей імплант надійно перекриває патологічний витік крові, а з часом повністю заростає власними тканинами організму дитини.

Уже за дві години після втручання Кіра повернулася до палати. Оскільки операція проводиться без розрізів та болю, дівчинка дуже швидко повернулася до своєї палати. Наразі на Кіру чекають контрольні медичні огляди та кілька місяців ощадного режиму, після чого вона знову зможе безпечно займатися улюбленими танцями.

Це не перший випадок унікальної роботи львівських медиків за останній час. Раніше лікарі у Львові встановили абсолютний рекорд: їм вдалося успішно зберігати вагітність пацієнтки протягом 97 днів після передчасного відходження навколоплідних вод.

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