Історії Розповіді

Реакція на спрей допомогла виявити приховану ваду серця у 12-річної Кіри

Юлія Хоменко, редакторка сайту 05 Жовтня 2026, 14:00 3 хв.
рихована вада серця у 12-річної дівчинки: її виявили після гострої реакції на спрей
Фото Pexels

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