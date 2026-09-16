Історії Розповіді

Вибух бойлера обпалив 80% тіла: львів’янина врятували шкіра свині та тріски

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Вересня 2026, 16:30 3 хв.
Шкіра свині та тріски допомогла врятувати львів’янина з 80% опіків

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