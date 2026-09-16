Вибух бойлера обпалив 80% тіла: львів’янина врятували шкіра свині та тріски

У Львові 36-річний чоловік отримав опіки близько 80% поверхні тіла після вибуху бойлера у квартирі. Олег Тиндик три тижні провів у реанімації, 12 днів перебував на ШВЛ і переніс понад 25 наркозів. Для лікування опіків лікарі застосовували ксеношкіру зі свині та шкіру тріски. Нині чоловік уже вдома, однак продовжує відновлення після важких травм.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Першого медичного об’єднання Львова та Львівської міської ради.

Вибух бойлера у Львові: чоловіка облило окропом

Олег Тиндик розповів, що разом із сусідом приїхав до свого товариша, оскільки у квартирі стався потоп. Згодом з’ясувалося, що причиною потопу став бойлер, який напередодні невдало відремонтували.

Коли всі троє зайшли до ванної кімнати, водонагрівач вибухнув. Чоловіків облило окропом. Власник квартири отримав найменші ушкодження, тоді як Олег та його сусід дістали опіки приблизно 80% поверхні тіла.

— Як я вибіг, я не пам’ятаю. Пам’ятаю, що я вже лежу на плитці, дивлюся на руку, й з руки просто шкіра відвалюється великими шматками, — згадує Олег.

Усіх трьох постраждалих госпіталізували. Власника квартири після надання допомоги відпустили на амбулаторне лікування. Олега та його сусіда доправили до реанімації у вкрай важкому стані.

Лікування опіків: лікарі використали шкіру свині та тріски

За словами медиків, у Олега неушкодженою залишилася лише спина. Опікові хірурги видаляли відмерлі тканини, після чого закривали рани покриттям тваринного походження.

На верхні та нижні кінцівки пацієнта накладали ксеношкіру — свинячу. Для лікування опіків на тулубі використовували шкіру риби, зокрема тріски.

— Це був складний випадок через дуже велику площу опіку. Перший тиждень пацієнт кожен день був в операційній. Це як оперативні втручання, так і перев’язки під загальним знечуленням, аби зменшити больові відчуття. Загалом Олег переніс більше 25 наркозів за місяць, — каже завідувач Центру термічної травми та пластичної хірургії лікарні святого Луки.

Аналогічний метод лікування застосовували і до сусіда Олега.

Як зараз почувається чоловік після 80% опіків

Олег провів у реанімації три тижні, а протягом 12 днів був підключений до апарата ШВЛ. Після тривалого лікування чоловік уже повернувся додому.

Водночас постраждалим досі важко повноцінно рухатися. Медики зазначають, що для відновлення після таких травм потрібен час.

Сам Олег говорить, що поступово повертається до самостійного руху.

— Зараз я себе почуваю набагато краще. Вже можу ставати, вирівнююсь, вже ходжу сам. Це не до порівняння, бо тоді я лежав, як овоч, грубо кажучи. Головне — морально налаштуватися. Якщо через біль не йти, то можна засісти надовго. По-любому треба ставати й рухатися, — каже Олег.

Головне фото: Львівська міська рада.

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