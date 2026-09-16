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Коли пересаджувати троянди восени: тонкощі, про які знають лише досвідчені садівники

Ольга Петухова, редакторка сайту 16 Вересня 2026, 16:00 4 хв.
як пересадити троянди восени
Фото Pexels

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