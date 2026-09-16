Коли пересаджувати троянди восени: тонкощі, про які знають лише досвідчені садівники

Осінь — чудовий час, щоб перенести троянду на нове місце, але поспішати не варто. Ґрунт після літа ще тримає тепло, а більш вологе осіннє повітря допоможе кущу легше пережити пересадку.

Якщо зробити все правильно, троянда матиме час наростити до зими нові корінці.

Коли пересаджувати троянди восени та як правильно це зробити — читай у матеріалі.

В якому місяці краще пересаджувати троянди восени

Найкраще братися за пересадку троянд восени наприкінці вересня — у першій половині жовтня, але точні терміни залежать від погоди у твоєму регіоні.

Головне правило — не відкладати роботу до морозів: після пересадки кущу потрібно приблизно 3–4 тижні до промерзання ґрунту, щоб встигнути освоїтися на новому місці.

У цей період троянда вже поступово готується до зимового спокою, ріст пагонів сповільнюються, а земля ще залишається теплою — близько +10…+12 °C. Саме за такої температури коріння може продовжувати формувати нові дрібні корінці, завдяки яким кущ краще приживеться.

Для пересадки обирай спокійний похмурий і сухий день. У спеку, сильний дощ або за вітряної погоди краще залишити лопату до кращого моменту. Не варто пересаджувати троянди й після того, як уже вночі встановилися стійкі заморозки.

Як правильно пересадити троянди восени

Перш ніж пересадити троянду, подбай про нове місце. Кущу потрібна ділянка, на якій сонце буває щонайменше 5–6 годин на день. Добре, якщо вона захищена від сильного вітру.

Посадкову яму зроби приблизно 50–60 см завширшки та такої ж глибини. Якщо ґрунт погано пропускає воду, на дно можна покласти 5–10 см дренажу з керамзиту, щебеню або битої цегли.

З добривами восени важливо не переборщити. Азотні підживлення та свіжий гній краще не класти: вони можуть стимулювати ріст пагонів перед зимою, а свіжий гній пошкодить коріння.

Для заправки ями підійде добре перепрілий компост або перегній. До ґрунту також можна додати 1–2 склянки деревної золи та 30–40 г суперфосфату.

Троянду підготуй перед пересадкою: приблизно за день рясно полий. Пагони краще вкоротити приблизно на третину або половину, а квіти, бутони та сухі гілки видалити. Так рослина менше втрачатиме вологу після пересадки.

Обкопай кущ, відступивши приблизно 30–40 см від його центру. Намагайся зберегти якомога більшу земляну грудку. Потім обережно підхопи її лопатою або вилами. Краще покласти троянду на щільну тканину або плівку, і обережно перенести на нове місце.

Як пересаджувати троянди восени: повна інструкція

Якщо земля трохи обсипалася, оглянь коріння та обріж пошкоджені або підгнилі фрагменти.

На дні ями зроби невеликий горбок із ґрунту й постав на нього кущ, розправив коріння.

Особливу увагу зверни на місце щеплення: його заглиблюють приблизно на 3–5 см, а для плетистих троянд — до 8–10 см.

Засипай коріння землею так, щоб навколо коренів не залишалося порожнин.

Після посадки рясно полий кущ — троянді потрібно десь 10–15 л води. Якщо ґрунт після цього осів, підсип трохи землі.

Досвідчені садівники радять підготувати яму ще до пересадки, приблизно за 1–2 тижні. За цей час ґрунт осяде, і кущ після посадки не провалиться.

І ще важлива деталь: пересаджену троянду потрібно захистити від холоду. Тому кущ добре б підгорнути сухою землею або торфом. Пристовбурне коло можна замульчувати сухим листям, корою чи тирсою — це теж захистить коріння від перепадів температури.

Якщо ти все зробиш правильно, троянда вкорениться до початку морозів і навесні почуватиметься на новому місці як вдома.

А ще поцікався, коли потрібно обрізати троянду на зиму та як правильно це робити.

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