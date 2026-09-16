Когда пересаживать розы осенью: тонкости, о которых знают только опытные садоводы

Осень — прекрасное время, чтобы перенести розу на новое место, но спешить не стоит. Почва после лета еще сохраняет тепло, а более влажный осенний воздух поможет кусту легче пережить пересадку.

Если сделать все правильно, роза к началу зимы успеет нарастить новые корешки.

Когда пересаживать розы осенью и как правильно это сделать — читай в материале.

В каком месяце лучше пересаживать розы осенью

Лучше всего браться за пересадку роз осенью в конце сентября — в первой половине октября, но точные сроки зависят от погоды в твоем регионе.

Главное правило — не откладывать работу до морозов: после пересадки кусту нужно примерно 3–4 недели до промерзания почвы, чтобы успеть освоиться на новом месте.

В этот период роза уже постепенно готовится к зимнему покою, рост побегов замедляется, а земля еще остается теплой — около +10…+12 °C. Именно при такой температуре корни могут продолжать формировать новые мелкие корешки, благодаря которым куст лучше приживется.

Для пересадки выбирай спокойный пасмурный и сухой день. В жару, сильный дождь или при ветреной погоде лучше оставить лопату до лучшего момента. Не стоит пересаживать розы и после того, как ночью уже установились устойчивые заморозки.

Читать по теме Как подкармливать розы осенью — подкорневые и внекорневые действенные способы Узнай, чем нужно подкармливать розу на зиму.

Как правильно пересадить розы осенью

Прежде чем пересадить розу, позаботься о новом месте. Кусту нужен участок, на котором солнце бывает не менее 5–6 часов в день. Хорошо, если он защищен от сильного ветра.

Посадочную яму сделай примерно 50–60 см шириной и такой же глубины. Если почва плохо пропускает воду, на дно можно положить 5–10 см дренажа из керамзита, щебня или битого кирпича.

С удобрениями осенью важно не переборщить. Азотные подкормки и свежий навоз лучше не класть: они могут стимулировать рост побегов перед зимой, а свежий навоз повредит корни.

Для заправки ямы подойдет хорошо перепревший компост или перегной. В почву также можно добавить 1–2 стакана древесной золы и 30–40 г суперфосфата.

Розу подготовь перед пересадкой: примерно за день обильно полей. Побеги лучше укоротить примерно на треть или половину, а цветы, бутоны и сухие ветки удалить. Так растение будет терять меньше влаги после пересадки.

Обкопай куст, отступив примерно 30–40 см от его центра. Старайся сохранить как можно большую земляную груду. Затем осторожно подхвати ее лопатой или вилами. Лучше положить розу на плотную ткань или пленку и осторожно перенести на новое место.

Как пересаживать розы осенью: полная инструкция

Если земля немного осыпалась, осмотри корни и обрежь поврежденные или подгнившие фрагменты.

На дне ямы сделай небольшой холмик из почвы и поставь на него куст, расправив корни.

Особое внимание обрати на место прививки: его заглубляют примерно на 3–5 см, а для плетистых роз — до 8–10 см.

Засыпай корни землей так, чтобы вокруг корней не оставалось пустот.

После посадки обильно полей куст — розе нужно примерно 10–15 л воды. Если почва после этого осела, подсыпь немного земли.

Опытные садоводы советуют подготовить яму еще до пересадки, примерно за 1–2 недели. За это время почва осядет, и куст после посадки не провалится.

И еще одна важная деталь: пересаженную розу нужно защитить от холода. Поэтому куст хорошо бы окучить сухой землей или торфом. Приствольный круг можно замульчировать сухими листьями, корой или опилками — это тоже защитит корни от перепадов температуры.

Если ты все сделаешь правильно, роза укоренится до начала морозов и весной будет чувствовать себя на новом месте как дома.

А еще поинтересуйся, когда нужно обрезать розу на зиму и как правильно это делать.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!