Стиль жизни Садоводство и огород

Когда пересаживать розы осенью: тонкости, о которых знают только опытные садоводы

Ольга Петухова, редактор сайта 16 сентября 2026, 16:00 4 мин.
как пересадить розы осенью
Фото Pexels

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