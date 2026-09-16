Как получить права на трактор: где учиться и какие документы нужны

В Украине сельское хозяйство остается одним из важнейших секторов экономики. Спрос на специалистов отрасли достаточно высок, особенно в условиях полномасштабной войны.

Трактористы-машинисты занимают одно из ведущих мест среди работников агрохолдингов. По данным портала Work.ua, средняя зарплата тракториста в Украине по состоянию на сентябрь 2026 составляет 35 000 гривен, за год она выросла на +27%.

В настоящее время, в условиях военного положения, работа на тракторе несколько упростилась с бюрократической точки зрения. В нашем материале мы подробно расскажем, как получить права тракториста в Украине.

Как получить права на трактор в Украине: где учиться на тракториста

Удостоверение тракториста-машиниста выдают человеку, который получил образование по профессиям, предусматривающим умение управлять машинами категорий, заявленных на получение удостоверения.

Получить специальность тракториста-машиниста можно в аграрных вузах и профессиональных училищах. Обучение на тракториста в настоящее время стоит в среднем от 5 000 до 11 500 гривен (категории А1, А2) за один год.

Также эту профессию можно получить по направлению службы занятости в центрах профессионально-технического образования, где теоретическую часть могут преподавать дистанционно. Для безработных такое обучение бесплатно.

Как получить права на тракториста: какие надо сдать экзамены

Удостоверение тракториста выдают после сдачи теоретического и практического экзаменов экзаменационной комиссии тероргана Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Во время теоретического экзамена необходимо ответить на вопросы теста по правилам дорожного движения и правилам технической эксплуатации машин. Если человек сдал теоретический тест, тогда он может перейти к практической части экзаменов.

Получатель специальности тракториста также должен продемонстрировать умение управлять трактором на учебном полигоне и непосредственно на объекте в реальных условиях.

Человек, успешно сдавший экзамены, должен получить свое удостоверение в течение месяца, но не позднее года с даты экзаменов.

Как получить права на трактор: список необходимых документов

Подать заявление на получение прав на управление трактором заявитель может лично. Удостоверение выдают территориальные органы Госпродпотребслужбы. Для получения услуги необходимо предоставить:

заявление от лица или представление предприятия/учебного заведения, которые направили лицо;

диплом квалифицированного рабочего/свидетельство о присвоении или повышении квалификации;

копию карты физического лица — налогоплательщика о присвоении идентификационного номера Госреестра физических лиц налогоплательщиков;

медицинскую справку о пригодности к управлению машинами;

две фотографии 3×4 см, что соответствует возрасту лица на момент получения удостоверения;

документ, удостоверяющий личность.

Можно ли получить права на трактор без обучения

В апреле 2026 года Кабинет министров упростил водителям категорий С и D доступ к работе на сельскохозяйственной технике, в частности на тракторах. Было утверждено, что водители категорий С1, С, D1, D (грузовики, автобусы и микроавтобусы) со стажем вождения до трех лет могут управлять отдельными видами сельхозтехники без удостоверения тракториста-машиниста.

Ранее владельцы таких прав могли управлять тракторами, самоходными зерно- и кукурузоуборочными машинами только при наличии трехлетнего стажа вождения. Но во время полномасштабной войны и дефицита трактористов наличие обязательного трехлетнего стажа ограничивало привлечение новых работников.

Отмечается, что эта норма будет действовать только во время военного положения и еще 90 дней после его завершения. При этом на дороги общего пользования выезжать на тракторе не разрешается.

Ранее мы рассказывали о том, как женщины меняют рынок труда в традиционно мужских профессиях.

Фото: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства

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