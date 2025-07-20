Монтажницы, водители, трактористки: как женщины меняют рынок

Фото Pexels В течение 2024–2025 годов доля женщин-кандидаток на вакансии в традиционно мужских профессиях выросла втрое — с 5% до более 15%. Такой тренд фиксируют украинские работодатели, реагируя на вызовы военного времени. Об этом в комментарии УНИАН сообщил президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак. По его словам, наиболее заметно этот тренд проявляется в транспортно-логистической сфере (водительские должности), агросекторе (трактористки, операторы комбайнов) и на производстве (станочницы с ЧПУ, монтажницы). Кроме того, стремительно растет доля женщин в строительной отрасли – в частности, на таких должностях, как сварщицы, монтажницы окон и дверей, мастерицы по отделочным работам и т.д. Чумак также отметил, что на фоне риска мобилизации всё чаще работодатели отдают предпочтение именно женщинам-кандидатам. В то же время общий дефицит кадров остаётся одной из главных проблем бизнеса. По словам эксперта, особенно не хватает квалифицированных специалистов в сферах IТ, машиностроения, энергетики, строительства и транспорта. Читать по теме Мое сердце — на атомной станции: инженер о бегстве из оккупации и рабочих рисках неженской профессии Как это — работать в сердце атомной станции, и что страшнее радиация или оккупация, читай в материале. Сейчас растет и спрос на неквалифицированный или полуквалифицированный труд — в логистике, агросекторе и строительстве.По оценкам Чумака, из Украины выехали около 6,7 миллиона человек, значительную часть из которых составляют женщины и дети. Это привело к дефициту работниц в таких сферах, как образование, здравоохранение, гостинично-ресторанный бизнес. — Бизнес вынужден компенсировать нехватку кадров привлечением женщин пенсионного возраста, студенток и даже мужчин-ветеранов с целью сохранения операционной способности, — подытожил он. Ранее мы писали, что в Украине начали исчезать профессии: бутафоры, эмбриологи и настройщики музыкальных инструментов. Среди необычных профессий, требующих особых навыков, оказались пастижер, халвомесильник и натурщик. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter