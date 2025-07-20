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Монтажницы, водители, трактористки: как женщины меняют рынок

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 июля 2025, 20:00
Монтажницы, водители, трактористки: как женщины меняют рынок
Фото Pexels

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