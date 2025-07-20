Монтажницы, водители, трактористки: как женщины меняют рынок

В течение 2024–2025 годов доля женщин-кандидаток на вакансии в традиционно мужских профессиях выросла втрое — с 5% до более 15%. Такой тренд фиксируют украинские работодатели, реагируя на вызовы военного времени.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

По его словам, наиболее заметно этот тренд проявляется в транспортно-логистической сфере (водительские должности), агросекторе (трактористки, операторы комбайнов) и на производстве (станочницы с ЧПУ, монтажницы). Кроме того, стремительно растет доля женщин в строительной отрасли – в частности, на таких должностях, как сварщицы, монтажницы окон и дверей, мастерицы по отделочным работам и т.д.

Чумак также отметил, что на фоне риска мобилизации всё чаще работодатели отдают предпочтение именно женщинам-кандидатам.

В то же время общий дефицит кадров остаётся одной из главных проблем бизнеса. По словам эксперта, особенно не хватает квалифицированных специалистов в сферах IТ, машиностроения, энергетики, строительства и транспорта.

Сейчас растет и спрос на неквалифицированный или полуквалифицированный труд — в логистике, агросекторе и строительстве.

По оценкам Чумака, из Украины выехали около 6,7 миллиона человек, значительную часть из которых составляют женщины и дети. Это привело к дефициту работниц в таких сферах, как образование, здравоохранение, гостинично-ресторанный бизнес.

— Бизнес вынужден компенсировать нехватку кадров привлечением женщин пенсионного возраста, студенток и даже мужчин-ветеранов с целью сохранения операционной способности, — подытожил он.

Ранее мы писали, что в Украине начали исчезать профессии: бутафоры, эмбриологи и настройщики музыкальных инструментов. Среди необычных профессий, требующих особых навыков, оказались пастижер, халвомесильник и натурщик.

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