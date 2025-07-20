Монтажниці, водійки, трактористки: як жінки змінюють ринок

Протягом 2024–2025 років частка жінок-кандидаток на вакансії у традиційно чоловічих професіях зросла втричі — з 5% до понад 15%. Такий тренд фіксують українські роботодавці, реагуючи на виклики воєнного часу.

Про це в коментарі УНІАН повідомив президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.

За його словами, найбільш помітно ця тенденція проявляється у транспортно-логістичній сфері, де жінки все частіше обіймають водійські посади. Також значне зростання спостерігається в агросекторі (трактористки, операторки комбайнів) і на виробництві (верстатниці з ЧПУ, монтажниці).

Крім того, стрімко зростає частка жінок у будівельній галузі, зокрема на таких посадах, як зварювальниці, монтажниці вікон і дверей та майстрині з оздоблювальних робіт.

Він також зауважив, що на тлі ризиків мобілізації дедалі частіше роботодавці надають перевагу саме жінкам-кандидаткам при прийнятті на роботу.

Водночас експерт наголосив, що загальний дефіцит кадрів залишається однією з головних проблем українського бізнесу. Особливо бракує кваліфікованих фахівців у сферах ІТ, машинобудування, енергетики, будівництва та транспорту.

Разом з тим зростає й попит на некваліфіковану або напівкваліфіковану працю — у логістиці, агросекторі та будівництві.

Іншою стороною медалі є дефіцит працівниць у традиційно жіночих сферах.

За оцінками Чумака, через виїзд за кордон близько 6,7 мільйона осіб, значну частину з яких становлять жінки та діти, виник брак кадрів в освіті, охороні здоров’я, готельно-ресторанному бізнесі.

— Бізнес змушений компенсувати брак кадрів залученням жінок пенсійного віку, студенток і навіть чоловіків-ветеранів із метою збереження операційної спроможності, — підсумував він.

Раніше ми писали, що в Україні почали зникати професії: бутафорів, ембріологів та налаштувачів роялів. Також серед незвичайних професій, що потребують особливих навичок, опинилися пастижер, халвомісильник та натурник.

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