Гранат — фрукт, в якому дуже багато вітамінів та корисних антиоксидантів. Його їдять цілий рік як дорослі, так і діти.
Але блискуча тверда шкірка, що захищає зерна, чиститься досить непросто. Для того, щоб додати зернятка в салат, соус чи напій, потрібно добре попрацювати. Як правильно чистити гранат — читай у матеріалі.
Як чистити гранат легко та просто
Для цього методу тобі потрібно взяти ніж та миску.
- Добре помити гранат під проточною водою.
- Після цього на дерев’яній дошці прокатай фрукт. Насіння має трохи відокремитися від шкірки.
- Посередині розріж шкірку та розірви руками гранат.
- Тримай дві половини фрукта над мискою насінням вниз і постукай по шкірці ножем.
- Акуратно стискай гранат. Насіння має легко випадати в миску.
Чистимо гранат у каструлі з водою
- Надріж фрукт вертикально з чотирьох боків (шкірку).
- Кинь гранат у каструлю з 1,5 л води та розділи його на чотири частини.
- Зернята витягуй руками.
- Усе непотрібне спливе, а саме насіння опуститься на дно каструлі.
- Викинь шкірку та промий зерна.
Як чистити гранат ножем
- Зріж верхню шапочку та низ фрукта.
- Ножем зроби шість вертикальних розрізів на шкірці.
- Розділили гранат на шість частин над дошкою чи мискою.
- Викинь шкірку і шматки серцевини.
Гарний спосіб чищення граната
- Помий фрукт і зріж усю шкірку зверху.
- Там, де є білі перегородки, зроби надрізи вниз.
- Розкрий гранат і дістань зерна пальцями.
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