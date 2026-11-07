Гранат — фрукт, в якому дуже багато вітамінів та корисних антиоксидантів. Його їдять цілий рік як дорослі, так і діти.

Але блискуча тверда шкірка, що захищає зерна, чиститься досить непросто. Для того, щоб додати зернятка в салат, соус чи напій, потрібно добре попрацювати. Як правильно чистити гранат — читай у матеріалі.

Як чистити гранат легко та просто

Для цього методу тобі потрібно взяти ніж та миску.

Добре помити гранат під проточною водою. Після цього на дерев’яній дошці прокатай фрукт. Насіння має трохи відокремитися від шкірки. Посередині розріж шкірку та розірви руками гранат. Тримай дві половини фрукта над мискою насінням вниз і постукай по шкірці ножем. Акуратно стискай гранат. Насіння має легко випадати в миску.

Чистимо гранат у каструлі з водою

Надріж фрукт вертикально з чотирьох боків (шкірку). Кинь гранат у каструлю з 1,5 л води та розділи його на чотири частини. Зернята витягуй руками. Усе непотрібне спливе, а саме насіння опуститься на дно каструлі. Викинь шкірку та промий зерна.

Як чистити гранат ножем

Зріж верхню шапочку та низ фрукта. Ножем зроби шість вертикальних розрізів на шкірці. Розділили гранат на шість частин над дошкою чи мискою. Викинь шкірку і шматки серцевини.

Гарний спосіб чищення граната

Помий фрукт і зріж усю шкірку зверху.

Там, де є білі перегородки, зроби надрізи вниз.

Розкрий гранат і дістань зерна пальцями.

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