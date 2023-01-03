Гранат — фрукт, в якому дуже багато вітамінів та корисних антиоксидантів. Його їдять цілий рік як дорослі, так і діти.
Але блискуча тверда шкірка, що захищає зерна, чиститься досить непросто. Для того, щоб додати зернятка в салат, соус чи напій, потрібно добре попрацювати. Як правильно чистити гранат — читай у матеріалі.
Для цього методу тобі потрібно взяти ніж та миску.
А якщо ти якраз шукаєш ідеї на сьогоднішній вечір, читай, як приготувати вечерю, наче з ресторану, за кілька хвилин.
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