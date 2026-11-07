Стиль життя Їжа та рецепти

Як чистити гранат: прості методи без зайвих зусиль

Анна Голішевська, редакторка сайту 07 Листопада 2026, 20:30 2 хв.
як чистити гранат
Фото Unsplash

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