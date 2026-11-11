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Гарячка Денге в Україні: які симптоми та методи лікування

Людмила Яковюк, редакторка сайту 11 Листопада 2026, 17:30 4 хв.
Гарячка Денге в Україні
Лихоманку Денге переносить комар Фото Pexels

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