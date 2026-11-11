Гарячка Денге в Україні: які симптоми та методи лікування

У Львівській області підтвердили третій від початку 2026 року випадок гарячки Денге. Захворювання виявили у 22-річної громадянки Венесуели, яка приїхала до Львова три тижні тому. Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Детальніше про випадки лихоманки Денге в Україні, симптоми хвороби та методи захисту – читай далі у нашій статті.

Вірус Денге у Львівській області: що відомо про новий випадок

За інформацією львівських лікарів, до інфекційної лікарні звернулася 22-річна громадянка Венесуели, яка три тижні тому приїхала до Львова. Жінка скаржилася на високу температуру (до 39 ° C) і слабкість у тілі.

Імуноферментний аналіз підтвердив лихоманку Денге.

Таким чином, венесуелка стала третьою людиною, в якої виявили вірус Денге на території Львівської області.

Перший випадок було зафіксовано у лютому 2026 року. Хвороба підтвердилася у 24-річної українки, яка повернулася з відпочинку на Мальдівах.

Ще одна мешканка Львівщини захворіла на лихоманку після повернення з мальдівських островів у березні цього року.

За даними Київського обласного ЦКПХ, протягом перших чотирьох місяців 2026 року у регіоні також зареєстрували ввезений випадок лихоманки Денге. Захворів житель Фастівського району після відпочинку на Мальдівах.

Що таке лихоманка Денге і як вона передається

Лихоманка або гарячка Денге є гострою інфекційною хворобою, схильною до епідемічного поширення. Її також називають «суглобовою гарячкою», «гарячкою жирафів», «семиденною гарячкою».

Захворювання передається через укуси інфікованих комарів роду Aedes та підроду Stegomyia. Ці комахи мешкають у тропічних і субтропічних регіонах. Саме тому хвороба поширена в Африці, Азії, деяких частинах США та Європи.

Комарі виконують роль переносників для вірусу роду Flavivirus, джерелом якого є інфіковані люди та мавпи.

Тяжкий перебіг гарячки Денге можливий у людей різного віку. За даними ВООЗ, ризик тяжкого захворювання підвищується у разі повторного зараження вірусом. Додатковими чинниками ризику можуть бути супутні захворювання, зокрема цукровий діабет, серцево-судинні та ниркові хвороби.

Також зафіксовано, що у жінок більше шансів серйозно захворіти, ніж у чоловіків.

Лихоманка Денге: симптоми та інкубаційний період

У багатьох інфікованих гарячка Денге перебігає безсимптомно або в легкій формі. Якщо симптоми з’являються, одним із найхарактерніших є висока температура, яка може сягати 40 °C.

Ось інші симптоми, характері для гарячки Денге:

сильний озноб;

підвищення температури;

біль у спині, м’язах та суглобах;

головний біль;

набряклі лімфатичні вузли;

нудота та блювота;

висипання на шкірі.

Згідно з інформацією ВООЗ, перші симптоми гарячки Денге зазвичай з’являються через 4–10 днів після інфікування.

Як лікують лихоманку Денге і чи є вакцина

Гарячку Денге лікують переважно симптоматично, оскільки спеціального плану лікування цієї хвороби не існує. Перш за все потрібно полегшити симптоми, а також не допустити зневоднення організму та ускладнення хвороби.

За рекомендаціями ВООЗ, для полегшення болю та зниження температури можна використовувати парацетамол. Водночас аспірину та ібупрофену слід уникати через підвищений ризик кровотеч.

У деяких країнах доступна та ліцензована одна вакцина проти «гарячки жирафів» – Qdenga. Вона розроблена японською компанією для профілактики чотирьох серотипів вірусу Денге.

Втім, вона рекомендована лише для дітей віком від 6 до 16 років у країнах з високим рівнем передачі вірусу. Кілька інших вакцин перебувають на стадії оцінки.

Гендиректор Львівського ЦКПХ Наталія Іванченко-Тімко повідомила на своїй сторінці в Facebook, що вакцини від Денге в Україні немає.

Як захиститися від лихоманки Денге

Фахівці ВООЗ насамперед радять захищати себе від укусів комарів. При цьому не лише на вулиці, а й у приміщенні. Слід дотримуватись наступних рекомендацій:

носити одяг, що закриває більшу частину тіла;

використовувати москітні сітки;

наносити засоби від комарів на тіло;

застосовувати інші засоби боротьби з комарами (фумігатори, лампи-винищувачі тощо).

Читайте також про появу на території України небезпечного комара, який може вкусити навіть вдень.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!