Небезпечний тигровий комар в Україні — які хвороби переносить

На території України з’явився новий небезпечний вид комах — тигровий комар. Як розповів ентомолог Національного природного парку Тузлівські лимани Євгеній Халаїм в коментарі Telegraf, він є переносником лихоманки Західного Нілу та інших хвороб.

За його словами, на відміну від звичних видів комарів, ця комаха може вкусити навіть удень, а не тільки вночі.

Тигровий комар в Україні: у чому його небезпека

Міністерство охорони здоров’я Чехії також повідомило, що у Франції, Італії, Болгарії, Греції та Румунії цього року спостерігається зростання захворюваності на лихоманку Західного Нілу, лихоманку денге та хворобу чикунгунья внаслідок укусів комарів.

Ці захворювання передаються комарами роду Aedes і Culex, які трапляються у природі, а також у містах і житлових масивах. Особливо активні вранці, ввечері та вдень під час підвищеної хмарності.

Для захисту радять дотримуватися таких правил:

використовувати репеленти протягом дня та вечора;

носити легкий та довгий одяг;

захищати оселю сітками від комах;

відстежувати стан здоров’я після повернення із зон ризику.

Серед симптомів укусу тигрового комара — лихоманка, біль у суглобах або висип. У старших людей можливі серйозні ускладнення. У разі виникнення поганого стану варто звернутися до лікаря.

У Франції з травня до кінця липня було підтверджено кілька десятків випадків лихоманки чикунгунья, а також кілька випадків лихоманки денге. Їх фіксували у південних регіонах Прованс-Альпи-Лазурний берег, Окситанії, Овернь-Рона-Альпи, Гранд-Есті, Новій Аквітанії та Корсиці.

В Італії наприкінці липня було зареєстровано 10 смертей, 4 з яких у регіоні Лаціо. Підвищений ризик також спостерігається в регіоні Емілія-Романья та в місті Латина в регіоні Лаціо.

Як убезпечитися від укусу тигрового комара

Ентомолог Євгеній Халаїм додав, що є різноманітні народні способи відлякувати комарів, наприклад, використовувати полин.

Також можна придбати репелент. Але один препарат може допомогти від одного виду комарів, а, наприклад, для захисту від інших знадобиться ще один.

Тигровий комар відрізняється від інших чорними й білими смугами на ногах, а також чорно-білим тілом. Як і в інших комарів, кров’ю харчуються тільки самки.

